Вт, 27.10.2020
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Ааду Муст

В Словакии сделают тест на коронавирус всем жителям страны

Тестирование в Словакии.

ФОТО: RADOVAN STOKLASA/REUTERS

В Словакии заявили о планах сделать тест на коронавирус всем жителям страны, сообщает DW.

Словакия запланировала за четыре дня пропустить через тесты на коронавирус все взрослое население страны. Речь идет о жителях старше 10 лет. На эти цели планируется отвести две субботы и два воскресенья.

"Мы надеемся, что с помощью этой операции мы сможем идентифицировать десятки тысяч людей и попросить их оставаться в карантине и не подвергать опасности других", - сказал премьер-министр Словакии Игорь Матович.

В Словакии считают, что в случае успеха этим примером могут воспользоваться другие страны мира.

С 24 октября по 1 ноября в Словакии на фоне пандемии коронавируса COVID-19 ввели комендантский час. Закрыты почти все магазины, предприятия и школы. Исключения сделаны для продовольственных магазинов и хозтоваров, коммунальных служб.

Согласно последним данным Минздрава Словакии, с начала пандемии в стране выявлено 46056 случаев заражений коронавирусом, на данный момент числятся заболевшими 34872 человека. За время пандемии скончались 176 человек.

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