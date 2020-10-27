В Словакии сделают тест на коронавирус всем жителям страны

Словакия запланировала за четыре дня пропустить через тесты на коронавирус все взрослое население страны. Речь идет о жителях старше 10 лет. На эти цели планируется отвести две субботы и два воскресенья.

"Мы надеемся, что с помощью этой операции мы сможем идентифицировать десятки тысяч людей и попросить их оставаться в карантине и не подвергать опасности других", - сказал премьер-министр Словакии Игорь Матович.

В Словакии считают, что в случае успеха этим примером могут воспользоваться другие страны мира.

С 24 октября по 1 ноября в Словакии на фоне пандемии коронавируса COVID-19 ввели комендантский час. Закрыты почти все магазины, предприятия и школы. Исключения сделаны для продовольственных магазинов и хозтоваров, коммунальных служб.