Ср, 28.10.2020
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Ааду Муст
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Галерея и видео ⟩ Дом деревянный, квартира - космическая, место действия - Кадриорг

Обычно интерьеры дорогих квартир в отреставрированных деревянных домах выдержаны в классическом стиле или хотя бы в ар-деко, ну или в модерне с югендом. А эта квартира необычна от пола до потолка. 

Этот дом на улице Вейценберга в Кадриорге построен по проекту Карла Бурмана в 1918 году и принадлежит к славной когорте архитектурных памятников. Фасад дома реновирован в 2014 году.

Четырехкомнатная двухэтажная квартира площадью 142,5 м² поражает продуманным современным интерьером с использованием новейших отделочных материалов. 

На первом этаже находятся прихожая, ванная и туалет, гостиная с открытой кухней и одна спальня. На полу в прихожей, кухне и ванной - натуральный мрамор (Black Pearl), стены ванной тоже из белого каррарского мрамора. В гостиной - камин. 

Вся мебель в квартире фирмы Natuzzi. Обеденный стол изготовлен из ствола вяза и существует в единственном экземпляре, а стулья больше напоминают кресла в кабине космического корабля.

Больше фотографий и информации - на странице KV.EE. Посмотрите также видео.

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