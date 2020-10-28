Опрос: рейтинг "Отечества" снова превысил избирательный порог

Согласно последним опросам, проведенным в период с 28 сентября по 26 октября, за реформистов голоса готовы отдать 32,8% (+0,9% по сравнению с прошлой неделей) избирателей. Расположившуюся на второй строчке рейтинга Центристскую партию поддерживает 22,2% опрошенных (-0,6%).

Консервативную народную партию поддерживает 16,2%. Это на 0,9% меньше, чем неделей ранее. За Социал-демократическую партию голоса готовы отдать 9 процентов респондентов (-0,9%). За ней расположилась "Ээсти 200" (8,6%), поддержка которой выросла на 0,9 процента. "Отечество" поддерживает 5,7% респондентов (+0,8%). Зеленых поддерживает 2,8 процента опрошенных.

Совокупная поддержка коалиционных партий (44,1%) на 2,3 процентных пункта превышает суммарный рейтинг парламентской оппозиции (41,8%). Последний раз совокупный рейтинг оппозиции опережал коалицию в феврале 2020 года.

Всего было опрошено 3750 граждан Эстонской Республики, достигших избирательного возраста.