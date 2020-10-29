Официально: правительство Эстонии сократило срок самоизоляции до десяти дней

Соответствующей договоренности во вторник достигли члены кабмина, официально данное решение правительство оформило в четверг.

Правительство приняло принципиальное решение относительно сокращения периода самоизоляции как для прибывающих из-за границы, так и для близких лиц, у которых выявили коронавирус.

Как передала пресс-служба правительства, в дальнейшем прибывающие из-за границы смогут выбирать между двумя тестами и десятидневной самоизоляцией.

Также будет существовать альтернатива для признанных близко контактировавшими.

Если у них нет симптомов заболевания, они смогут на десятый день сделать тест, и если он даст отрицательный результат, их период самоизоляции прекратится.