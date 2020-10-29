Россия обновляет рекорд смертности с Covid-19 третий день подряд

В России за последние сутки зарегистрировали смерть 366 пациентов с коронавирусом. Это максимально число за время пандемии. Число новых случаев заражения тоже рекордное. Эти и другие новости о ситуации с Covid-19 в стране - в обзоре Би-би-си.

Суточный прирост новых заболевших составил 17 717 случаев, скончались 366 пациентов с Covid-19, сообщил в четверг оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Это новый антирекорд летальности. Предыдущий был накануне - 347 смертей, днем ранее также фиксировали новый максимум - 320 летальных исходов. Таким образом, антирекорд обновляется уже третий день подряд. Десятый день подряд суточная смертность превышает 200 человек.

Суточный прирост заражений Covid-19 третий раз превысил отметку 17 тысяч и тоже стал рекордным. До этого наибольшее число новых случаев регистрировали в понедельник, 29 октября. Тогда было 17 347 случаев, а в пятницу, 23 октября, их зафиксировали 17 340. Во вторник и среду новых случаев было меньше 17 тысяч (накануне - 16 202).

Третий рекорд - по числу выздоровевших. За последние сутки были выписаны 14 740 пациентов, это максимум за весь период. Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 1 581 693 заражений Covid-19, 1 186 041 пациент вылечился, 27 301 человек умер.

Еще не плато

Рост заболеваемости Covid-19 в стране продлится еще две-три недели, предположил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. "Мы имеем фазу роста, которая будет продолжаться примерно еще две-три недели", - сказал Горелов на пресс-конференции в четверг.

О двух-четырех неделях говорит и главный внештатный инфекционист минздрава России Владимир Чуланов. "Мы ожидаем, что вот этот второй подъем, он не будет очень продолжительным. Да, он будет более длительным, чем первый, потому что в принципе он более масштабный. Но скорее всего, он не будет дольше двух-четырех недель", - сказал он РИА Новости.

Накануне профессор Чуланов заявлял, что пока рано говорить о выходе на плато Covid-19. Плато - это когда суточный прирост заражений стабилизируется на определенной отметке. По его мнению, скачки по числу новых случаев еще могут быть.

"Есть колебания, особенно если на Европу посмотрим, там довольно неблагоприятная ситуация. Я бы пока поостерегся. Если чуть подольше будет держаться, тогда можно будет говорить [о выходе на плато], пока рановато", - говорил Чуланов Интерфаксу.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал "беспрецедентным" рост темпов распространения инфекции и призвал проявлять ответственность "за свое собственное здоровье и здоровье окружающих".

Пропусков в Москве не будет

В Москве за сутки выявили еще 4 906 случаев Covid-19, госпитализированы 1 166 пациентов, на ИВЛ в больницах - 342 человека. Суточный прирост в четверг резко увеличился по сравнению со средой - накануне было зарегистрировано 3 670 заболевших, что стало минимумом с 8 октября. Во вторник было 4 312 случаев, в понедельник - 5 224.