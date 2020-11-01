Исторические снимки: со дня восстановления погранохраны Эстонии прошло 30 лет

Сегодня, 1 ноября, исполняется 98 лет со дня создания и 30 лет со дня восстановления в Эстонии пограничной охраны.
Руководитель отдела охраны границы Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев сказал, что охрана внешней границы - одна из самых ответственных задач Департамента полиции и погранохраны. «Охраняя границу, мы защищаем все, что делает Эстонию свободной и безопасной страной. Мы защищаем чувство безопасности людей, чтобы, думая о том, что происходит в других частях мира, никто с беспокойством не смотрел на государственную границу», - сказал он и поблагодарил всех, кто внес свой вклад в деятельность погранохраны для защиты государственных границ Эстонии как 30 лет назад, так и в последующий период.
Он добавил, что после восстановления погранохрана за эти десятилетия развилась. «У нас есть сильные пограничные патрули, подразделения быстрого реагирования погранохраны, хорошая криминальная разведка, международный обмен информацией, доверительные отношения с пограничным сообществом и, кроме того, хорошее оборудование. В результате всего этого люди могут быть уверены, что наша граница сохранится и в Эстонию будут допущены только те, кто имеет на это право», - сказал Беличев.