Исторические снимки: со дня восстановления погранохраны Эстонии прошло 30 лет

Руководитель отдела охраны границы Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев сказал, что охрана внешней границы - одна из самых ответственных задач Департамента полиции и погранохраны. «Охраняя границу, мы защищаем все, что делает Эстонию свободной и безопасной страной. Мы защищаем чувство безопасности людей, чтобы, думая о том, что происходит в других частях мира, никто с беспокойством не смотрел на государственную границу», - сказал он и поблагодарил всех, кто внес свой вклад в деятельность погранохраны для защиты государственных границ Эстонии как 30 лет назад, так и в последующий период.