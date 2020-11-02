Пн, 2.11.2020
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Урмас Рейнсалу

Из Таллинна можно улететь по 12 международным направлениям

Таллиннский аэропорт.

ФОТО: Tairo Lutter

С понедельника, 2 ноября, из Таллиннского аэропорта можно улететь в 12 пунктов назначения за границей, передает rus.err.ee.

Рейсы осуществляются в следующие аэропорты: Франкфурт (Lufthansa), Хельсинки (Finnair), Копенгаген (airBaltic), Лондон (аirBaltic, Ryanair), Пафос (Ryanair), Рига (airBaltic), Варшава (LOT), Стокгольм (airBaltic, SAS), Милан (Ryanair), Амстердам (airBaltic), Берлин (airBaltic), Осло (airBaltic), сообщается на сайте Таллиннского аэропорта.

По сравнению с прошлой неделе количество маршрутов не изменилось.

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