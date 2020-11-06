Стоит ли ходить на выборы? Всё равно – лагерь…

Накануне очередных парламентских выборов практически все традиционно участвующие в них партии, кроме, пожалуй, «Отечества» поочередно заявили, что ни при каких обстоятельствах не станут вести коалиционные переговоры с EKRE.

Ладно. Сторонники EKRE, естественно, проголосовали на своих кандидатов. Тогда как сочувствующие реформистам – за Партию реформ, симпатизирующие центристам – за Центристскую партию… и так далее.

Партия реформ по факту эти выборы выиграла, собрав практически треть всех голосов. Немногим меньше (и тоже традиционно) «взяли» центристы. Две партии-фаворита, которые имеют достаточно общего в своих программах, чтобы входить в общеевропейскую партию Альянс либералов и демократов за Европу. По логике вещей… Но нормальная логика не сработала. Нынешнюю политику эстонского правительства, как внутри страны, так и, в значительной степени, за ее пределами, фактически формирует партия-изгой, представляющая интересы менее чем одной пятой населения Эстонии. Горошина оказалась совсем не под тем наперстком, на который указывали все наблюдатели…

А очень просто: на самом деле всё решает не партийная принадлежность депутатов, не их взгляды и убеждения, и даже не число проголосовавших за них избирателей, а умение найти общий интерес и договориться. В том, что это по плечу даже паукам в банке, мы убеждаемся сегодня.

В данном контексте словосочетание «общий интерес» относится не к социальным группам, а уже непосредственно к отдельным индивидуумам, составляющим совсем не аморфную массу депутатского корпуса. Если совсем примитивно – зарплата и хорошие связи, полученные на Тоомпеа. Хотя, конечно, в реальности картина гораздо многоцветней и любопытнее. Как и вся наша сегодняшняя политическая палитра.

Каким-то непостижимым образом партия левоцентристского толка, какой её создавал Эдгар Сависаар, не просто вытеснила свою соседку справа – Партию реформ – с ее правоцентристских позиций, но и неуклонно продолжает дрейфовать в этом направлении. Причем совершенно непонятно, как ей при этом удается сохранить влияние в русскоязычной среде, которая для партнера центристов по коалиции – партии EKRE – была и остается скоплением «паразитирующих тибл», как бы её лидеры ни открещивались от этого ярлыка.

Впрочем, отчасти объяснение кроется в том, что на уровне Таллинна (а это больше половины экономики страны и львиная доля избирателей) центристы еще сохраняют лидирующие позиции, не допуская к штурвалу нацконсерваторов. Вот почему те так воинственно нацелились сегодня на северо-восток. И даже ради поставленной цели – «перетянуть в свой лагерь», готовы пойти на то, чтобы признать неактуальными включенные в предвыборную программу их партии планы потребовать от России компенсации ущерба от оккупации и разрешить участвовать в местных выборах только гражданам Эстонии. Разумеется, как только вожделенная цель – голоса здешних русскоязычных избирателей, особенно на муниципальных выборах – будет достигнута, актуальность программных установок вернется на свое место.

…Но самое печальное – в том, что за кого бы вы (он, она, они) ни проголосовали, в органах власти всё равно окажутся те, кто туда рвется, чтобы решить СВОИ проблемы. Может, они совпадут с вашими. А может, не совпадут. Но если мы станем дружно маршировать под их дудку, распевая строевые арии, вот тогда...