Стоит ли ходить на выборы? Всё равно – лагерь…

Заявление Марта Хельме о том, что его партия «намерена значительно серьезнее заняться проживающими в Ида-Вирумаа неэстонцами», звучит достаточно зловеще. Продолжение фразы («чтобы перетянуть их в свой лагерь») тоже не вселяет особого оптимизма. Как это «перетянуть»? Что за лагерь? Уж очень знакомо звучит и приятных ассоциаций не вызывает.
Человек, прошедший советскую школу жизни, изначально склонен скептически относиться к пропагандистским сентенциям типа «Твой голос на выборах может оказаться решающим. Голосуй, а то проиграешь!». Весь его предыдущий опыт убеждает: голосуй, не голосуй, всё равно… В общем, что тебе дадут, то и получишь.
Как ни парадоксально, но практически такой же вывод напрашивается и исходя из опыта нынешнего, сформированного в условиях, казалось бы, торжества ничем не ограниченной демократии.
Демократия – она и в Сомали демократия?
Больше и крепче всего убеждает, разумеется, собственный опыт. Какое-то время я крепился и не ходил на избирательные участки. Да, собственно, никогда не ходил, не считая периода службы в советской армии, когда нас всех строем вели к урнам, дабы мы могли под чутким руководством политрука и бдительным оком старшины реализовать своё конституционное право (оно же – гражданский долг). Всё остальное время я откровенно манкировал и тем, и другим.
И только накануне прошлых парламентских выборов проснулась моя гражданская сознательность, и я понял: или сейчас – или никогда! ¡No pasarán! Не дадим прорваться к власти правым национал-радикалам!
И пошёл на избирательный участок по месту жительства. И отдал свой голос… Чем это закончилось – мы не просто знаем, но хлебаем сегодня практически непрерывно и полной ложкой.
И дело даже не в эмоциях. Просто само понятие демократии настолько утратило хотя бы приблизительно опознаваемые очертания, что уже не имеет значения, за кого голосует некая – тоже достаточно аморфная – масса, которую в политологии принято именовать электоратом. Буквальный перевод «народовластие» реального смыслового наполнения уже в себе не несет. Термин стал предметом повседневного обихода, привычным, как большинство окружающих нас предметов и явлений. Вода – мокрая. Воздух – прозрачный. Трава – зеленая. Человек – звучит гордо. Государственное устройство – демократическое.
Заметьте: ни в одной стране ни один из лидеров не говорит, что её общественно-политическое устройство не демократично. Конечно, недовольные всегда найдутся; может быть, даже внутри этой же страны. А уж внешних-то злопыхателей у всякого государства – пруд пруди! Что ж, на всех не угодишь…
Я не занимаюсь очернительством и не лью воду ни на чью мельницу, как это может показаться на первый взгляд. Просто если мы снимем очки, которым нас снабдили офтальмологи из разных партий и пиар-агентств, и попробуем вглядеться в действительность беспристрастно и объективно (насколько это вообще возможно), то убедимся: мир давно стал не таким двуполярным, как это принято считать.
В ловких и натруженных руках
Теперь внимательно следите за моими руками. У каждой из нынешних партий, действующих на политическом пространстве Эстонии, имеются свои интересы, которые, как принято считать, совпадают с интересами избирателей именно этой партии. Иногда интересы двух и более партий могут пересекаться, это нормально. Тогда возникают коалиции, приходящие к власти и начинающие добиваться своих целей, исходя из интересов своего электората. Всё правильно?
Накануне очередных парламентских выборов практически все традиционно участвующие в них партии, кроме, пожалуй, «Отечества» поочередно заявили, что ни при каких обстоятельствах не станут вести коалиционные переговоры с EKRE.
Ладно. Сторонники EKRE, естественно, проголосовали на своих кандидатов. Тогда как сочувствующие реформистам – за Партию реформ, симпатизирующие центристам – за Центристскую партию… и так далее.
Партия реформ по факту эти выборы выиграла, собрав практически треть всех голосов. Немногим меньше (и тоже традиционно) «взяли» центристы. Две партии-фаворита, которые имеют достаточно общего в своих программах, чтобы входить в общеевропейскую партию Альянс либералов и демократов за Европу. По логике вещей… Но нормальная логика не сработала. Нынешнюю политику эстонского правительства, как внутри страны, так и, в значительной степени, за ее пределами, фактически формирует партия-изгой, представляющая интересы менее чем одной пятой населения Эстонии. Горошина оказалась совсем не под тем наперстком, на который указывали все наблюдатели…
А очень просто: на самом деле всё решает не партийная принадлежность депутатов, не их взгляды и убеждения, и даже не число проголосовавших за них избирателей, а умение найти общий интерес и договориться. В том, что это по плечу даже паукам в банке, мы убеждаемся сегодня.
В данном контексте словосочетание «общий интерес» относится не к социальным группам, а уже непосредственно к отдельным индивидуумам, составляющим совсем не аморфную массу депутатского корпуса. Если совсем примитивно – зарплата и хорошие связи, полученные на Тоомпеа. Хотя, конечно, в реальности картина гораздо многоцветней и любопытнее. Как и вся наша сегодняшняя политическая палитра.
Каким-то непостижимым образом партия левоцентристского толка, какой её создавал Эдгар Сависаар, не просто вытеснила свою соседку справа – Партию реформ – с ее правоцентристских позиций, но и неуклонно продолжает дрейфовать в этом направлении. Причем совершенно непонятно, как ей при этом удается сохранить влияние в русскоязычной среде, которая для партнера центристов по коалиции – партии EKRE – была и остается скоплением «паразитирующих тибл», как бы её лидеры ни открещивались от этого ярлыка.
Впрочем, отчасти объяснение кроется в том, что на уровне Таллинна (а это больше половины экономики страны и львиная доля избирателей) центристы еще сохраняют лидирующие позиции, не допуская к штурвалу нацконсерваторов. Вот почему те так воинственно нацелились сегодня на северо-восток. И даже ради поставленной цели – «перетянуть в свой лагерь», готовы пойти на то, чтобы признать неактуальными включенные в предвыборную программу их партии планы потребовать от России компенсации ущерба от оккупации и разрешить участвовать в местных выборах только гражданам Эстонии. Разумеется, как только вожделенная цель – голоса здешних русскоязычных избирателей, особенно на муниципальных выборах – будет достигнута, актуальность программных установок вернется на свое место.
…Но самое печальное – в том, что за кого бы вы (он, она, они) ни проголосовали, в органах власти всё равно окажутся те, кто туда рвется, чтобы решить СВОИ проблемы. Может, они совпадут с вашими. А может, не совпадут. Но если мы станем дружно маршировать под их дудку, распевая строевые арии, вот тогда...
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