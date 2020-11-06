Пт, 6.11.2020
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Ааду Муст

Дания ограничила передвижение людей из-за мутации коронавируса у норок

Полицейские на улицах Копенгагена.

ФОТО: Francis Joseph Dean via www.imago-images.de/imago images/Dean Pictures

Премьер-министр Дании Метте Фредриксен в четверг объявила о специальных ограничениях для жителей северо-восточной части страны из-за мутации коронавируса COVID-19 у животных на фермах по разведению норок, сообщает Newsru со ссылкой на Ekstra Bladet.

"С сегодняшнего вечера жителям семи районов северной Ютландии строго рекомендуется оставаться в своем районе, чтобы предотвратить распространение инфекции", - заявила она.

Фредриксен добавила, что власти просят жителей Ютландии "совершить действительно кое-что экстраординарное".

В этой части страны закрывают бары и рестораны, останавливают движение общественного транспорта, людям из других регионов запрещено ездить в Ютландию, передает "Интерфакс".

В среду в Дании сообщили о том, что у 12 человек выявили мутировавшую версию COVID-19. Особую тревогу вызывает то, что один из заболевших - пожилой человек, который не проживает в северной Ютландии. В этом случае способ заражения остается загадкой, а источник коронавируса не установлен.

Остальные заражения связаны со вспышкой заболевания на ферме по разведению норки. В связи с этим власти приняли решение уничтожить более 15 миллионов животных, которые содержались на фермах.

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