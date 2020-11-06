Дания ограничила передвижение людей из-за мутации коронавируса у норок

"С сегодняшнего вечера жителям семи районов северной Ютландии строго рекомендуется оставаться в своем районе, чтобы предотвратить распространение инфекции", - заявила она.

Фредриксен добавила, что власти просят жителей Ютландии "совершить действительно кое-что экстраординарное".

В этой части страны закрывают бары и рестораны, останавливают движение общественного транспорта, людям из других регионов запрещено ездить в Ютландию, передает "Интерфакс".

В среду в Дании сообщили о том, что у 12 человек выявили мутировавшую версию COVID-19. Особую тревогу вызывает то, что один из заболевших - пожилой человек, который не проживает в северной Ютландии. В этом случае способ заражения остается загадкой, а источник коронавируса не установлен.