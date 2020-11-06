Правительство Латвии планирует принять решение об объявлении чрезвычайного положения

Удаленное заседание правительства и Совета по кризисному управлению будет закрытым и начнется в 10 часов.

Министры заслушают информацию об актуальной эпидемиологической ситуации, нагрузке системы здравоохранения. Также будет заслушан отчет о возможностях Центра профилактики и контроля заболеваний.