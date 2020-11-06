Пт, 6.11.2020
Люди много пересекали границу, а вирус следовал за ними. Урмас Рейнсалу
Урмас Рейнсалу
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Правительство Латвии планирует принять решение об объявлении чрезвычайного положения

Пассажиры рижского автобуса.

ФОТО: TOMS KALNINS/EPA

Кабинет министров Латвии сегодня планирует принять решение об объявлении чрезвычайного положения для ограничения пандемии Covid-19.

Удаленное заседание правительства и Совета по кризисному управлению будет закрытым и начнется в 10 часов.

Министры заслушают информацию об актуальной эпидемиологической ситуации, нагрузке системы здравоохранения. Также будет заслушан отчет о возможностях Центра профилактики и контроля заболеваний.

В повестку дня включен законопроект об объявлении чрезвычайного положения и предложения по поддержке предпринимателей и населения. 

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