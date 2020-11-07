Сб, 7.11.2020
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Айн Кендра

В воскресенье в Эстонии вывесят государственные флаги

Флаг Эстонии.

ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

В воскресенье, 8 ноября, в Эстонии будут вывешены государственные флаги в честь традиционно отмечающегося во второе воскресенье ноября Дня отцов.

Государственные флаги вывесят все государственные и муниципальные учреждения, а также публично-правовые лица.

Флаги в честь Дня отцов могут вывесить также и все остальные, передала государственная канцелярия.

Флаги вывешивают на рассвете или не позднее восьми часов утра и спускают на закате. Если флаг не спущен, в темное время суток он должен подсвечиваться.

День отцов посвящен отцам и их роли в обществе. Это день для всех отцов и их семей. Традиция отмечать этот день родилась в 1910 году в Америке.

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