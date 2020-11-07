В Таллинне пьяный водитель BMW попал в ДТП

В субботу в 10 часов в Таллинне на перекрестке Академия-теэ и Кадака-теэ произошло ДТП, сообщает полиция.

По предварительным данным, столкнулись Renault Megane и BMW 525i. Скорая помощь осмотрела двух человек на месте, водитель BMW был в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства аварии выясняются.

За минувшие сутки полицией на дорогах Эстонии были задержаны 13 нетрезвых водителей. У одного из задержанных выявлены признаки употребления наркотиков, а у остальных — алкоголя.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до 3 лет.