Нападение на школу в Финляндии: суд приговорил убийцу к пожизненному заключению

В Финляндии уездный суд Северного Саво приговорил к пожизненному заключению 26-летнего Йоела Марина, который осенью 2019 года совершил нападение на профучилище Savon ammattiopisto в Куопио.
Приговор был вынесен, в частности, по факту убийства, а также 20 покушений на убийство. Суд признал Марина вменяемым, передает Yle.
Обвиняемый признал себя виновным в убийстве и трех покушениях на убийство.
Нападавший использовал холодное оружие, напоминающее саблю. Акт насилия произошел 1 октября 2019 года. В результате нападения молодая гражданка Украины погибла и девять человек пострадали.