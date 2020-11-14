Сб, 14.11.2020
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Пеэп Тальвинг
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Нападение на школу в Финляндии: суд приговорил убийцу к пожизненному заключению

Полицейские перед общежитием, в котором жил Марин.

ФОТО: Vesa Moilanen / AP / Scanpix

В Финляндии уездный суд Северного Саво приговорил к пожизненному заключению 26-летнего Йоела Марина, который осенью 2019 года совершил нападение на профучилище Savon ammattiopisto в Куопио.

Приговор был вынесен, в частности, по факту убийства, а также 20 покушений на убийство. Суд признал Марина вменяемым, передает Yle.

Обвиняемый признал себя виновным в убийстве и трех покушениях на убийство.

Нападавший использовал холодное оружие, напоминающее саблю. Акт насилия произошел 1 октября 2019 года. В результате нападения молодая гражданка Украины погибла и девять человек пострадали.

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