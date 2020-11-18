Галерея ⟩ Зимняя сказка: Таллинн украсят сотни световых декораций

«В этом году все иначе, в том числе и Рождество, – сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. – Мы приложим все усилия, чтобы оно было ярче обычного, и свет Рождества принес в город сияние и тепло, подарил нам всем праздник и согрел сердца людей несмотря на царящие за окном сумерки. Хотя из-за эпидемической ситуации в этом году невозможно провести традиционные мероприятия, мы надеемся, что и дети, и взрослые смогут проникнуться духом Рождества».

Как сказал мэр, по всему городу будет установлено более 300 световых инсталляций.

«Помимо уже знакомых расцвеченных деревьев и фонтанов, гирлянд, скульптурных композиций и, конечно же, рождественской ели в этом году можно будет увидеть почти сотню новых световых решений, – сказал Кылварт. – Мы постараемся сделать так, чтобы как пешеходам, так и автомобилистам было на что посмотреть. Но прежде всего наша цель состоит в том, чтобы у людей была возможность, прогуливаясь по Таллинну, стать непосредственными участниками чудесного рождественского праздника света».

Одну из крупнейших и интереснейших инсталляций, по словам мэра, установят на площади Вабадузе.

«Это праздничный световой фонтан, композиция которого будет пополняться каждый адвент, и к Рождеству он засияет в полную силу, – рассказал Михаил Кылварт. – С 4 по 6 декабря на Башенной площади состоится мини-фестиваль "Малый свет", на котором мастера световых декораций Эстонии продемонстрируют свои работы».

«На Башенную площадь придут огни Кадриорга, от которых этой осенью пришлось отказаться из-за эпидемической ситуации, –сказал руководитель предприятия Park Kadriorg Айн Ярве. – А сама площадь превратится в постепенно меняющийся парк, где в течение декабря будут добавляться все новые световые декорации».

Ярве добавил, что в парке возле пруда Шнелли взору также откроется необычная картина – здесь появятся привезенные со всех районов города инсталляции иллюминированных деревьев, в общей сложности их будет восемь.

«На площади Нового рынка, расположенной возле Национальной оперы «Эстония», впервые «вырастет» еловый лес – чтобы таллиннцы, не имеющие возможности провести время за городом, смогли насладиться ароматом хвои прямо в сердце Таллинна», – добавил руководитель предприятия Park Kadriorg.

Новое оформление появится у улиц Вене и Виру, где будет соблюдаться единый дизайн оконных и дверных проемов, а также арок. Улицы также будут украшены ставшими уже привычными крохотными елочками, которые создадут сказочную атмосферу во всем Старом городе.

«В качестве сюрприза в Старом городе и его окрестностях появятся фонари – настолько большие, что человек сможет зайти внутрь и ощутить себя гномом», – продолжил Айн Ярве.

Одним из новых украшений моста через реку Пирита станут переливающиеся световым кружевом характерные для района кораблики. Мосты Лаагна-теэ также будут украшены гирляндами. Гирлянды протянутся и вдоль променада Штромки, и вокруг пруда Ыйсмяэ – в общей сложности на радость прогуливающимся горожанам там появятся два километра световой цепочки. Будут также украшены и фонарные столбы на Тартуском шоссе – на отрезке от аэропорта до автовокзала, а на клумбах возле виадука появятся мотивы васильков. Новые декорации украсят фонарные столбы на Пярнуском и Палдиском шоссе, а также улицу Мустамяэ.