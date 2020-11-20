Пт, 20.11.2020
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Михаил Кылварт
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  • На шоссе Тарту-Таллинн произошла большая цепная авария: троих человек увезли в больницу

Фото ⟩ На шоссе Тарту-Таллинн произошла большая цепная авария: троих человек увезли в больницу

Троих человек увезли в больницу в результате аварии на перекрестке шоссе Таллинн-Тарту и Куре-теэ, сообщает Tartu Postimees.

ДТП произошло около пяти вечера 20 ноября, когда движущийся в сторону Таллинна автомобиль начал совершать левый поворот. Приближавшийся сзади автомобиль Audi A2, за рулем которого был пожилой водитель, по неизвестной причине, не обратил внимания на водителя впереди и на полной скорости въехал в автомобиль сзади. 

Движущийся позади Audi автомобиль Kia резко затормозил и сзади в него въехал Subaru. По какой-то причине водитель Kia с разбитым задним стеклом покинул место ДТП, хотя был не виноват в аварии.

В Audi находилось три человека, всех доставили в больницу: пожилая пара и их внук. 

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