Фото ⟩ На шоссе Тарту-Таллинн произошла большая цепная авария: троих человек увезли в больницу

ДТП произошло около пяти вечера 20 ноября, когда движущийся в сторону Таллинна автомобиль начал совершать левый поворот. Приближавшийся сзади автомобиль Audi A2, за рулем которого был пожилой водитель, по неизвестной причине, не обратил внимания на водителя впереди и на полной скорости въехал в автомобиль сзади.

Движущийся позади Audi автомобиль Kia резко затормозил и сзади в него въехал Subaru. По какой-то причине водитель Kia с разбитым задним стеклом покинул место ДТП, хотя был не виноват в аварии.