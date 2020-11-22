Николай Раевский: когда истерика кончится, мы выясним, что некому кормить людей

«У нас сейчас в сфере обслуживания появилась огромная проблема. Люди, которые были профильными специалистами, перешли в другие сферы. И даже сейчас, когда мне вдруг понадобился человек на работу, специалист, я вдруг выяснил, что все они оказались заняты и не по профилю. Мы теряем сейчас сферу обслуживания, мы теряем сферу туризма как цельный сектор экономический. И когда вернется нормальная жизнь, когда истерика исчезнет, мы вдруг выясним, что у нас некому водить экскурсии или кормить людей», - считает Николай Раевский.