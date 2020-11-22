Николай Раевский: когда истерика кончится, мы выясним, что некому кормить людей

В новом выпуске ток-шоу "Своя правда", который выйдет в эфир на канале ETV+ уже в ближайший понедельник, участники программы обсудят проблему безработицы в Эстонии, обострившуюся в связи с пандемией коронавируса.
Гостем программы стал работник ресторана, сомелье Николай Раевский, который утверждает, что люди из сферы обслуживания сейчас вынуждены работать не по специальности.
«У нас сейчас в сфере обслуживания появилась огромная проблема. Люди, которые были профильными специалистами, перешли в другие сферы. И даже сейчас, когда мне вдруг понадобился человек на работу, специалист, я вдруг выяснил, что все они оказались заняты и не по профилю. Мы теряем сейчас сферу обслуживания, мы теряем сферу туризма как цельный сектор экономический. И когда вернется нормальная жизнь, когда истерика исчезнет, мы вдруг выясним, что у нас некому водить экскурсии или кормить людей», - считает Николай Раевский.
Смотрите выпуск передачи "Своя правда" под названием "Коронабезработица" уже в этот понедельник, 23 ноября, в 20:25 на телеканале ETV+. Ведущие: Елена Соломина и Олеся Лагашина.