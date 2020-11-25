В третьем квартале спад объемов в строительном секторе продолжился

Объем строительства в Эстонии снизился за год на 10%. Объем строительства замедлился как в части зданий, так и в части сооружений. В третьем квартале строительство зданий упало на 11%, а строительство сооружений, которое еще в предыдущем квартале росло, в третьем сократилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний объем строительства за первые три квартала этого года на 6% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем строительных работ, выполненных эстонскими компаниями за рубежом, в третьем квартале снизился год к году на 38%. По сравнению со вторым кварталом падение несколько замедлилось. Доля строительных работ, выполненных за рубежом, в третьем квартале осталась на уровне 5%, в прошлом году доля зарубежных строительных работ в среднем составляла 8%.

Уверенность строительных компаний остается слабой

Уверенность розничной торговли, сектора услуг и промышленности к настоящему времени значительно улучшилось по сравнению с весенним дном. Однако этого нельзя сказать об уверенности строительных компаний, которая с трудом росла в третьем квартале, но в октябре снова снизилась. По мнению строительных компаний, их деятельность в основном ограничивается недостаточным объемом заказов. Поскольку в этой отрасли проекты обычно длятся дольше, строительные работы будут продолжаться на основе существующих контрактов, но с начала весны добавилось меньше новых заказов, что, вероятно, окажет негативное влияние на объемы строительства в ближайшем будущем.

Государственные инвестиции могут и дальше поддерживать строительный сектор, но для того чтобы проекты достигли стадии строительства, потребуется время, поэтому их влияние проявится с задержкой. Однако темпы восстановления экономики и чувство уверенности компаний при инвестировании, в условиях угроз, связанных со второй волной коронавируса и сопутствующими ей ограничениями, будут по-прежнему влиять на строительный сектор.

Рынок квартир оправился от первой волны коронавируса

В третьем квартале этого года в Эстонии было построено 1900 единиц жилья, что на 8% больше, чем год назад. За первые девять месяцев построено жилья на 9% больше, чем год назад. Разрешений на строительство было выдано в третьем квартале на 33% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Всего за 9 месяцев текущего года выданы разрешения на строительство 7228 квартир, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество новых квартир на продажу в Таллинне и его окрестностях, которое отражает количество предложений в новостройках, в третьем квартале немного увеличилось по сравнению с тем же кварталом прошлого года.

Впервые с начала пандемии количество сделок на рынке квартир как в Таллинне, так и в Эстонии в целом, превысило количество сентябрьских сделок годичной давности, то есть через полгода после введения обширных ограничений. Из-за более низкой активности в июле и августе количество сделок в третьем квартале по Эстонии было на 5% меньше, а в Таллинне на 12% меньше, чем год назад. В октябре количество сделок как в Эстонии, так и в Таллинне оставалось выше, чем год назад, и хотя ноябрь продолжается, и сделки отражаются в статистике с задержкой, их количество, вероятно, и в ноябре превысит уровень годичной давности.

Несмотря на то, что активность сделок на рынке жилья беспрецедентно упала с введением ограничений, и на рынке квартир по отдельным сделкам можно было наблюдать определенные скидки, коронакризис не оказал существенного влияния на квартирные цены в целом. По всей видимости, средняя цена продолжит расти и по итогам четвертого квартала.