Канцлер юстиции: проверка правомерности требования носить маски – в компетенции суда

В понедельник в силу вступило распоряжение правительства носить маски или прикрывать шарфом нос и рот в общественных местах и транспорте. Десятки человек обратились из-за этого к канцлеру юстиции, сообщил ERR директор бюро канцлера юстиции Олари Коппель.

Канцлер юстиции в своем ответе сослалась на распоряжение правительства, в котором написано, что требование можно оспорить, подав жалобу в административный суд в течение 30 дней с момента вступления распоряжения в силу. "Проверка правомерности требования носить маски – в компетенции административного суда", – пояснил Коппель.