Чт, 26.11.2020
Я, безусловно, всегда поддерживал свободу прессы по различным вопросам в своей работе. Я поддерживаю это сегодня и буду поддерживать завтра. Юри Ратас
Юри Ратас
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Канцлер юстиции: проверка правомерности требования носить маски – в компетенции суда

Канцлер юстиции: проверка правомерности требования носить маски – в компетенции суда

Маска и перчатки - средства защиты. Иллюстративное фото.

ФОТО: Shutterstock

По состоянию на 26 ноября в бюро канцлера юстиции обратились десятки человек, желающие оспорить требование носить маски, но согласно распоряжению правительства обращаться следует в административный суд, пишет Rus.ERR.

В понедельник в силу вступило распоряжение правительства носить маски или прикрывать шарфом нос и рот в общественных местах и транспорте. Десятки человек обратились из-за этого к канцлеру юстиции, сообщил ERR директор бюро канцлера юстиции Олари Коппель.

Канцлер юстиции в своем ответе сослалась на распоряжение правительства, в котором написано, что требование можно оспорить, подав жалобу в административный суд в течение 30 дней с момента вступления распоряжения в силу. "Проверка правомерности требования носить маски – в компетенции административного суда", – пояснил Коппель.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back