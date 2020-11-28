Лицо недели ⟩ «Я – порядочный человек. Смотрите все!»

Андрей Коробейник замещал в парламенте Майлис Репс, которая до 20 ноября занимала пост министра образования и науки. Скандал с водителем и советником заставил министра оставить портфель в служебном кабинете и подать в отставку. Поскольку Репс имела личный мандат в парламенте, туда она и вернулась. Коробейнику как замещающему депутату ничего не оставалось, как уступить место даме.

Это было в пятницу, однако уже во вторник премьер-министр Юри Ратас сообщил, что на пост министра образования выдвигает кандидатуру Яака Ааба, который до того занимал пост министра административного управления. А на его место - Аннели Отть, до того заседавшую в парламенте. Парламентарий не может находиться и в законодательной, и в исполнительной власти одновременно, поэтому Отть сразу освободила место в Рийгикогу, на которое немедленно усадили Андрея Коробейника – так велят законы и партийные списки.

Таким образом, Андрей Коробейник оставался безработным около двух рабочих дней, но те же чудесные законы гласят, что досрочно выпавший из депутатского кресла парламентарий обязан получить компенсацию. И нет разницы, что уже послезавтра он опять оказался в Рийгикогу. Размер выходного пособия составляет 20 369 евро.

Почти сразу Андрей Коробейник заявил, что не будет брать положенную ему компенсацию. Это и стало причиной уважения к нему. Его никто не вынуждал, как в свое время вынудили Лайне Рандъярв, выпив из нее всю кровь: уходя из парламента в Eesti Konsert очень должна была получить такую же компенсацию. Рандъярв ели поедом несколько недель, и в итоге она осталась и без компенсации, и без новой должности - там вообще все печально закончилось. Но тут бывший (нынешний? промежуточный?) парламентарий сам заявил о своей порядочности.

А на утро, чтобы решить, что делать с ненужными ему деньгами, Коробейник на своей странице в социальной сети... устроил аукцион.

А вот это уже удивило. Зачем? Так ли важно очень громко рассказывать о том, что у тебя еще есть совесть? Так ли обязательно устраивать аттракционы и показывать в цифрах, что за два дня простоя человеку, получившему народный мандат, выплачивается компенсация, на которую можно купить недельный запас продуктов для 4500 семей?

Порядочные люди в парламенте есть. Например, Виктория Ладынская-Кубитс спокойно отказалась от прибавки к зарплате депутата, которую увеличили в тот момент, когда вся страна сидела в локдауне, многие остались без работы, потеряли в зарплатах, а работодатели просили у Кассы страхования от безработицы заплатить их работникам хоть что-то. Сийм Похлак вообще не сообщил никому (это журналисты не докопались), что не пользуется так называемыми представительскими деньгами парламентария – стыдно человеку. Можно назвать еще десятки и сотни имен политиков и предпринимателей, которые, молча жертвуют и помогают. И спасибо им за это.