PILDID ⟩ В национальном парке Лахемаа выставлен на продажу исторический особняк в прекрасном состоянии

В Ляэне-Вирумаа продается старинный особняк с длинной историей и прекрасными интерьерами, передает Kodustiil.
В Сагади продается старинная вилла, расположенная на участке площадью 28 000 квадратных метров. Дом состоит из двух частей - более старой и второй, более современной.
В более старой части дома, на первом этаже, находятся: кухня, ванная комната и большая гостиная с камином, из которой также есть выход на террасу. На втором этаже две просторные спальни, небольшая спальня рядом с главной спальней и туалет.
В недавно отремонтированной новой части дома, куда ведет отдельный вход, есть дровяная баня и каминный зал на первом этаже, который можно использовать как для домашнего офиса, так и для развлечений. На втором этаже - три спальни и санузел.
Большая часть мебели, изображенной на фотографиях, остается в доме. Также есть кухонная мебель с техникой. В доме геотермальное отопление, а во влажных помещениях - и электрическое. Кстати, вся система водоснабжения дома основана на родниковой воде.
С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости City24.