PILDID ⟩ В национальном парке Лахемаа выставлен на продажу исторический особняк в прекрасном состоянии

В Сагади продается старинная вилла, расположенная на участке площадью 28 000 квадратных метров. Дом состоит из двух частей - более старой и второй, более современной.

История дома восходит к XVIII веку. ФОТО: City24

В более старой части дома, на первом этаже, находятся: кухня, ванная комната и большая гостиная с камином, из которой также есть выход на террасу. На втором этаже две просторные спальни, небольшая спальня рядом с главной спальней и туалет.

История дома восходит к XVIII веку. ФОТО: City24

В недавно отремонтированной новой части дома, куда ведет отдельный вход, есть дровяная баня и каминный зал на первом этаже, который можно использовать как для домашнего офиса, так и для развлечений. На втором этаже - три спальни и санузел.

История дома восходит к XVIII веку. ФОТО: City24

Большая часть мебели, изображенной на фотографиях, остается в доме. Также есть кухонная мебель с техникой. В доме геотермальное отопление, а во влажных помещениях - и электрическое. Кстати, вся система водоснабжения дома основана на родниковой воде.

История дома восходит к XVIII веку. ФОТО: City24