Скрылся на своем автомобиле в неизвестном направлении: полиция разыскивает 40-летнего мужчину

Полиция просит содействия в установлении местонахождения 40-летнего Сильвета, который покинул свой дом на автомобиле Volkswagen Phaeton с регистрационным знаком 294 TKX.
1 декабря полиция получила сообщение, что в волости Ряпина в Пыльвамаа ранним утром ушел из дома 40-летний Сильвет, который без посторонней помощи может попасть в беду. Его мобильный телефон отключен.
Полиция разыскивает мужчину и его автомобиль. К настоящему моменту проверено много мест, куда он мог направиться. Также полиция собирает информацию у его близких и знакомых и использует различные методы для установления местонахождения автомобиля пропавшего.
Всех, кто видел описанный выше автомобиль или его водителя, просят сообщить об этом в полицию по номеру 112.