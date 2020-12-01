Скрылся на своем автомобиле в неизвестном направлении: полиция разыскивает 40-летнего мужчину

1 декабря полиция получила сообщение, что в волости Ряпина в Пыльвамаа ранним утром ушел из дома 40-летний Сильвет, который без посторонней помощи может попасть в беду. Его мобильный телефон отключен.

Полиция разыскивает мужчину и его автомобиль. К настоящему моменту проверено много мест, куда он мог направиться. Также полиция собирает информацию у его близких и знакомых и использует различные методы для установления местонахождения автомобиля пропавшего.