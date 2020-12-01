Вт, 1.12.2020
В Эстонии вызывает беспокойство то множество эстонцев, которое считает «толерантным» общение с русскими на русском языке. Трийн Терамяэ
Трийн Терамяэ
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Скрылся на своем автомобиле в неизвестном направлении: полиция разыскивает 40-летнего мужчину

Скрылся на своем автомобиле в неизвестном направлении: полиция разыскивает 40-летнего мужчину

Пропавший Сильвет.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит содействия в установлении местонахождения 40-летнего Сильвета, который покинул свой дом на автомобиле Volkswagen Phaeton с регистрационным знаком 294 TKX.

1 декабря полиция получила сообщение, что в волости Ряпина в Пыльвамаа ранним утром ушел из дома 40-летний Сильвет, который без посторонней помощи может попасть в беду. Его мобильный телефон отключен.

Полиция разыскивает мужчину и его автомобиль. К настоящему моменту проверено много мест, куда он мог направиться. Также полиция собирает информацию у его близких и знакомых и использует различные методы для установления местонахождения автомобиля пропавшего.

Всех, кто видел описанный выше автомобиль или его водителя, просят сообщить об этом в полицию по номеру 112.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back