Вспышка коронавируса в Силах обороны: кому позволят уйти в рождественский отпуск?

« Изначально мой отпуск перенесли на две недели. Вместо этого пообещали разрешить родственникам навестить меня. За день до моего отпуска сказали, что часть закрывают на карантин до 16 ноября и вернуться домой невозможно. После этого мы уехали в лес на обучение, где узнали о возможном карантине в лесу до конца курса молодого бойца. Как итог — вернулись в казарму», - рассказал Rus.Postimees один из срочнослужащих 1-й пехотной бригады.

Военнослужащие жалуются, что не знают, когда их отпустят по домам. «Уже почти два месяца службы прошло, а дома мы так ни разу и не были. Зато поездки в лес никто не отменял, после одной из них, кстати, и обнаружили зараженных», - рассказал один из призывников.

В Силах обороны подтвердили, что потенциальный риск дальнейшего распространения вируса сохраняется, но снижается при помощи мер предосторожности. Сейчас он взят под контроль, нет никаких свидетельств скрытого распространения инфекции. Изолируют лишь военнослужащих с положительным результатом на COVID-19 и тех, кто находился с ними в близком контакте.

«По состоянию на этот понедельник, 30 ноября, в Силах обороны COVID-19 диагностирован у 94 человек: у 73 солдат срочной службы и у 21 кадрового военного и гражданского специалиста. В 1-й пехотной бригаде болеет 40 срочнослужащих, в Кибернетическом командовании Сил обороны – 23. В оставшихся воинских частях болеют единицы», - сообщил советник по СМИ генштаба Сил обороны Артур Захаров.

«Приоритеты Сил обороны – защита здоровья людей и боевая подготовка. Командующие воинских частей проинструктированы действовать по обстановке. При благоприятных условиях солдатам срочной службы разрешат увольнительные и отпуска, этот вопрос прорабатывается. Срочнослужащие по-прежнему доступны для общения по телефону, близкие могут отправлять им посылки почтой или оставлять их на пропускном пункте воинской части», - добавил он.

В середине декабря солдат срочной службы отправят в отпуск

Решением командующего Сил обороны генерал-майора Мартина Херема с 18 декабря солдаты срочной службы октябрьского и июльского призыва смогут уйти в рождественский отпуск. Он продлится до 3 января. Порядок увольнений определяется воинскими частями.

«Заболевших коронавирусом или находящихся в изоляции солдат отправлять домой запрещено. Они уйдут в отпуск после полного выздоровления или отсутствия симптомов по решению медицинской службы», – уточнил главный врач Сил обороны подполковник Тарго Лусти. Недополученные из-за болезни или изоляции дни отпуска компенсируют в течение января.

«Мы задержали солдат в воинских частях, что позволило добиться выполнения программы подготовки почти в полном объеме, – сказал командующий Силами обороны генерал-майор Мартин Херем. – Осмелюсь заявить, что Силам обороны и Кайтселийту удалось предотвратить распространение вируса во время занятий внутри своих структур. Во всяком случае, согласно имеющимся у нас данным».

Командующий Силами обороны констатировал, что зафиксированные в воинских частях вспышки вируса были спровоцированы, прежде всего, вернувшимися из увольнительных солдатами. «Кадровые военные были ограничены в личных контактах и свободе передвижения», – пояснил генерал-майор Херем.

При возвращении солдат из отпуска Силы обороны протестируют военнослужащих с симптомами. В случае необходимости подразделения будут заниматься боевой подготовкой изолированно друг от друга. Также могут быть приняты меры, направленные на предотвращение близких контактов солдат при возвращении в части.

«Мы пересматриваем порядок несения службы, в том числе обсуждается судьба январских увольнительных, – сказал командующий Силами обороны. – Очевидно, что мы не станем держать солдат взаперти до конца службы и в какой-то мере будем отпускать их в увольнение на выходные. Мы надеемся на ответственное поведение военнослужащих, что они будут избегать вечеринок и массовых мероприятий, не заболеют сами и не заразят сослуживцев в части. В то же время я могу заверить, что наша медицинская служба готова к оказанию квалифицированной помощи заболевшим».

Солдат срочной службы январского призыва отправят в резерв в соответствии с правилами, описанными в законе. При достижении всех целей боевой подготовки командирам подразделений разрешается отпускать военнослужащих в увольнение или в отпуск до зачисления в резерв.