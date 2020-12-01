Вспышка коронавируса в Силах обороны: кому позволят уйти в рождественский отпуск?

В настоящий момент вспышка COVID-19 в Силах обороны - одна из крупнейших в Эстонии. Больных изолируют от здоровых, соблюдаются строгие правила профилактики заражения, чтобы обуздать вирус. Многие военнослужащие задались вопросом, удастся ли им на Рождество и Новый год навестить своих родственников.
«Изначально мой отпуск перенесли на две недели. Вместо этого пообещали разрешить родственникам навестить меня. За день до моего отпуска сказали, что часть закрывают на карантин до 16 ноября и вернуться домой невозможно. После этого мы уехали в лес на обучение, где узнали о возможном карантине в лесу до конца курса молодого бойца. Как итог — вернулись в казарму», - рассказал Rus.Postimees один из срочнослужащих 1-й пехотной бригады.
Военнослужащие жалуются, что не знают, когда их отпустят по домам. «Уже почти два месяца службы прошло, а дома мы так ни разу и не были. Зато поездки в лес никто не отменял, после одной из них, кстати, и обнаружили зараженных», - рассказал один из призывников.
В Силах обороны подтвердили, что потенциальный риск дальнейшего распространения вируса сохраняется, но снижается при помощи мер предосторожности. Сейчас он взят под контроль, нет никаких свидетельств скрытого распространения инфекции. Изолируют лишь военнослужащих с положительным результатом на COVID-19 и тех, кто находился с ними в близком контакте.
«По состоянию на этот понедельник, 30 ноября, в Силах обороны COVID-19 диагностирован у 94 человек: у 73 солдат срочной службы и у 21 кадрового военного и гражданского специалиста. В 1-й пехотной бригаде болеет 40 срочнослужащих, в Кибернетическом командовании Сил обороны – 23. В оставшихся воинских частях болеют единицы», - сообщил советник по СМИ генштаба Сил обороны Артур Захаров.
«Приоритеты Сил обороны – защита здоровья людей и боевая подготовка. Командующие воинских частей проинструктированы действовать по обстановке. При благоприятных условиях солдатам срочной службы разрешат увольнительные и отпуска, этот вопрос прорабатывается. Срочнослужащие по-прежнему доступны для общения по телефону, близкие могут отправлять им посылки почтой или оставлять их на пропускном пункте воинской части», - добавил он.
В середине декабря солдат срочной службы отправят в отпуск
Решением командующего Сил обороны генерал-майора Мартина Херема с 18 декабря солдаты срочной службы октябрьского и июльского призыва смогут уйти в рождественский отпуск. Он продлится до 3 января. Порядок увольнений определяется воинскими частями.
«Заболевших коронавирусом или находящихся в изоляции солдат отправлять домой запрещено. Они уйдут в отпуск после полного выздоровления или отсутствия симптомов по решению медицинской службы», – уточнил главный врач Сил обороны подполковник Тарго Лусти. Недополученные из-за болезни или изоляции дни отпуска компенсируют в течение января.
«Мы задержали солдат в воинских частях, что позволило добиться выполнения программы подготовки почти в полном объеме, – сказал командующий Силами обороны генерал-майор Мартин Херем. – Осмелюсь заявить, что Силам обороны и Кайтселийту удалось предотвратить распространение вируса во время занятий внутри своих структур. Во всяком случае, согласно имеющимся у нас данным».
Командующий Силами обороны констатировал, что зафиксированные в воинских частях вспышки вируса были спровоцированы, прежде всего, вернувшимися из увольнительных солдатами. «Кадровые военные были ограничены в личных контактах и свободе передвижения», – пояснил генерал-майор Херем.
При возвращении солдат из отпуска Силы обороны протестируют военнослужащих с симптомами. В случае необходимости подразделения будут заниматься боевой подготовкой изолированно друг от друга. Также могут быть приняты меры, направленные на предотвращение близких контактов солдат при возвращении в части.
«Мы пересматриваем порядок несения службы, в том числе обсуждается судьба январских увольнительных, – сказал командующий Силами обороны. – Очевидно, что мы не станем держать солдат взаперти до конца службы и в какой-то мере будем отпускать их в увольнение на выходные. Мы надеемся на ответственное поведение военнослужащих, что они будут избегать вечеринок и массовых мероприятий, не заболеют сами и не заразят сослуживцев в части. В то же время я могу заверить, что наша медицинская служба готова к оказанию квалифицированной помощи заболевшим».
Солдат срочной службы январского призыва отправят в резерв в соответствии с правилами, описанными в законе. При достижении всех целей боевой подготовки командирам подразделений разрешается отпускать военнослужащих в увольнение или в отпуск до зачисления в резерв.
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