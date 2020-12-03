Суд наказал в уголовном порядке женщину, в состоянии тяжелого опьянения устроившую ДТП

Пярнуский уездный суд в Пайдеском доме суда признал ранее не привлекавшуюся к уголовной отвественность Леа виновной в управлении моторно-транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и приговорил ее к девяти месяцам тюремного заключения c условным 18-месячным испытательным сроком. Она должна оплатить производственные расходы - 1016,28 евро.

Авария произошла, когда ехавший по гравийной дороге автомобиль Daewoo Kalos, попавший в сильный боковой занос из-за неверно выбранной скорости движения, вылетел с дороги и дважды перевернулся через крышу. Кроме сильно пьяной 49-летней женщины-водителя, в машине никого не было.

В материалах суда указано, что в одном грамме крови женщины содержание алкоголя составляло не менее 2,95 ± 0,06 мг/г. Таким образом, содержание алкоголя на грамм крови составляло не менее 2,89 мг/г.