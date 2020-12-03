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Аллар Йыкс
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  • Суд наказал в уголовном порядке женщину, в состоянии тяжелого опьянения устроившую ДТП

Суд наказал в уголовном порядке женщину, в состоянии тяжелого опьянения устроившую ДТП

Авария в Лайметса 26.09.2020.

ФОТО: Kaspar Pokk

В деревне Лайметса, волость Ярва, в конце сентября произошла авария - машина, которой управляла находившаяся в тяжелой степени опьянения женщина, съехала с дороги и перевернулась через крышу. К настоящему моменту суд уже наказал водителя, пишет Järva Teataja.

Пярнуский уездный суд в Пайдеском доме суда признал ранее не привлекавшуюся к уголовной отвественность Леа виновной в управлении моторно-транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и приговорил ее к девяти месяцам тюремного заключения c условным 18-месячным испытательным сроком. Она должна оплатить производственные расходы - 1016,28 евро.

Авария произошла, когда ехавший по гравийной дороге автомобиль Daewoo Kalos, попавший в сильный боковой занос из-за неверно выбранной скорости движения, вылетел с дороги и дважды перевернулся через крышу. Кроме сильно пьяной 49-летней женщины-водителя, в машине никого не было.

В материалах суда указано, что в одном грамме крови женщины содержание алкоголя составляло не менее 2,95 ± 0,06 мг/г. Таким образом, содержание алкоголя на грамм крови составляло не менее 2,89 мг/г.

Ее выбросило из машины в результате аварии, но она приземлилась так удачно, что была в состоянии идти. По предварительным данным, серьезных травм у женщины не было, скорая помощь доставила ее в больницу Ярвамаа.

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