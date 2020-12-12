Каникулы Шредингера, или Что нас ждет в понедельник

Нет, это не анекдот – приблизительно так осуществлялась официальная коммуникация в течение последней недели. И если в ней не могли разобраться даже ко всему привыкшие журналисты и руководство крупнейших городов, что уж говорить о простых родителях, которым в понедельник предстоит… Впрочем, не берусь утверждать, что мы поняли, что нам предстоит.

Если бы мы сейчас вели с кем-то войну, мы бы ее проиграли даже не потому, что маленькие и слабые. Просто в стране отсутствует стратегическое командование, разные каналы связи перебивают друг друга и те, кто по должности должны нести ответственность за принятые решения, боятся их принимать или принимают непоследовательно, подчиняясь давлению, когда критика из кулуаров просачивается в публичное пространство.

Кризис - не лучшее время для генератора круглых ответов. Правительству Ратаса, конечно, не позавидуешь – закономерно, что быстрее всего в кризис растет рейтинг у внепарламентской оппозиции, а власть теряет очки. Но власти многое простилось бы, если бы она была действительно солидарна с людьми – так, как им это было обещано, и в своих действиях не только придерживалась бы какой-то логики, но и доходчиво ее объясняла. До сих пор было удобно при случае кивать на мнение научного совета, консультирующего правительство относительно необходимости новых ограничений, теперь благодаря Кристе Фишер мы знаем, что и к нему прислушиваются далеко не всегда. Какими соображениями руководствуется власть, кажется, до конца не знает и она сама. История с каникулами - наглядная иллюстрация хаоса, существующего на разных уровнях власти и между ними.

Разумеется, у каждого решения и каждого ограничения есть свои последствия, и переварить их в любом случае будет трудно. Для всех, потому что все мы в одной пищевой цепочке. Но кто-то должен устанавливать приоритеты, и хуже всего, когда этот кто-то мечется из стороны в сторону.