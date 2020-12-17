Король Швеции Карл XVI Густав признался, что стратегия борьбы с коронавирусом, избранная его страной, оказалась провальной. Уровень смертности от Covid-19 в Швеции по сравнению с соседними скандинавскими странами говорит сам за себя, сказал монарх.

В своем рождественском обращении к нации он отметил, что страна переживает сильнейшую травму. Эпидемия унесла жизни почти 8 тысяч шведов и большинство родственников даже не успели попрощаться со своими близкими, сказал Карл XVI Густав.

"Я думаю, мы все сделали неправильно, и это ужасно. Нам всем предстоит страдать от последствий принятых решений", - заявил король Швеции.

Швеция с самого начала выбрала путь, отличный от других стран Европы и большинства стран мира. Там не вводились локдауны, не действовало правило ношения масок и карантинные меры были гораздо менее строгими, чем в остальной Европе.

Главный эпидемиолог страны Андрес Тегнелл настаивал на преимуществах массового иммунитета, который, по его расчетам, население должно было приобрести, переболев в первую волну. Противники жестких мер говорили, что опасность не настолько велика, чтобы ставить под удар систему образования и экономику станы.

В результате в Швеции за время эпидемии заболели 348,5 тыс. человек, умерли более 7,8 тыс. Это в разы больше, чем у соседей по Скандинавскому полуострову.

Ситуация в мире

В США зафиксирован абсолютный суточный антирекорд заболевших и умерших - более 250 тыс. и более 3,7 тыс. человек соответственно. Вот уже более месяца показатели по всей стране неуклонно растут.

В четверг группа ведущих экспертов США обсудит вопрос о применении вакцины Moderna. Если решение будет положительным, дело перейдет к специальному регулятору для легализации к массовому применению.

Таким образом США могут стать первой в мире страной, одобрившей вакцину Moderna. На прошлой неделе американские власти уже начали вакцинацию населения препаратом, разработанным совместно концернами Pfizer и BioNTech.

Президент Бразилии Жаир Болсонару, известный своими скептическими взглядами на вирус и пандемию, неожиданно для многих поддержал кампанию по массовой вакцинации. Хотя накануне в телеинтервью заявил: "Я не собираюсь прививаться. Это мое личное дело, и точка".

Перу, страна с одним из самых высоких показателей смертности в мире, напротив, с самого начала выражала одобрение всеобщей иммунизации, но у нее нет возможности приобрести достаточное количество вакцины.

Неравные финансовые возможности разных стран для приобретения вакцины - один из самых острых вопросов, который стоит сейчас перед ВОЗ и многими благотворительными организациями.

Недавно Франция предложила другим странам Евросоюза выступить единым блоком и пожертвовать 5% от приобретенных ими доз вакцины бедным странам.

На данном этапе французская инициатива ждет одобрения остальных членов ЕС, а ВОЗ тем временем ищет другие пути обеспечить препаратом малоимущие слои населения планеты.

В четверг власти Японии заявили, что нагрузка на больницы в Токио и на систему здравоохранения страны в целом достигла предела.

В Японии объявлен четвертый (самый высокий) уровень эпидемиологической угрозы, после того, как за минувшие сутки была отмечена рекордная смертность - 822 человека за 24 часа.

Международные эксперты едут с расследованием в Китай

В первую неделю января ВОЗ намерена отправить в Китай международную комиссию, задача которой - расследовать происхождение вируса, ставшего причиной пандемии Covid-19.