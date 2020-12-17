Требования для остающихся в карантине продлили до февраля

Больному с момента постановки диагноза до выздоровления запрещено покидать место жительства или место постоянного пребывания. Покидать его можно только с распоряжению или направлению медработника или полиции, или в случае угрозы жизни и здоровья.

Постоянным местом жительства считается также гостиница или гостевая квартира, если ее на момент пребывания в Эстонии использует человек, у которого нет другого места жительства здесь. Также постоянным местом нахождения считаются приюты.

Требование оставаться в карантине распространяется на тех, кто постоянно проживает с больным, находится постоянно в том же месте проживания или близко контактирует с ним. У близкоконтактных есть возможность не ранее чем на 10-й календарный день, сдать тест на коронавирус, и если его результат негативный, то карантин заканчивается. Для больного Covid-19 карантин заканчивается, когда врач признал человека безопасным в плане болезни.

В порядке исключения близкоконтактный, не имеющий симптомов, может покинуть дом, чтобы сходить в соседний магазин или сделать что-то еще крайне необходимое. Также близкоконтактный может находиться на улице, если он избегает при этом контактов с другими людьми.

Близкоконтактный может покидать свое место жительства в случае, если он является медработником, выполняющим по распоряжению работодателя неотложные рабочие задания. А также если он является лицом, которое по решению работодателя и после консультации с Департаментом здоровья выполняет неотложные рабочие задания, и без него выполнение задач государства или местного самоуправления не является возможным.