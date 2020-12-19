Видео ⟩ В Москве ОМОН ломом и кувалдой вскрыл бар, работавший ночью вопреки запрету

ОМОН ломом и кувалдой вскрыл дверь бара "Квартира" в Пресненском районе Москвы в ходе ночного совместного рейда полиции и Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ). "При проверке был обнаружен полный зал гостей, продолжалось их обслуживание. Все факты нарушений были зафиксированы", - сообщается в Telegram-канале московского оперштаба по коронавирусу, передает Newsru.
Бар "Квартира" находится на Рочдельской улице недалеко от Дома правительства РФ. На видео, опубликованном "Московскими новостями", видно, что на двери бара висит объявление "Мы закрыты". Нарушения также были выявлены в соседнем заведении "Никуда не едем".
За нарушения юрлицу грозит штраф до 300 тысяч рублей (более 3300 евро), в случае причинения вреда здоровью людей - штраф до 1 млн рублей (более 11 000 евро) или закрытие на срок до 90 суток.
😬Бар «Квартира» в Пресненском районе могут закрыть на 90 суток за нарушения мер против COVID-19.— Московские новости (@moskow_vk) December 19, 2020
При проверке был обнаружен полный зал гостей, продолжалось их обслуживание. Кроме того, под нарушение попало и соседнее заведение «Никуда не едем» pic.twitter.com/izNj12By1y
В Москве из-за коронавируса действует запрет на ночную работу кафе, баров и ресторанов. В начале декабря после концерта группы "Кипелов" опечатали клуб Adrenaline Stadium на Ленинградском проспекте, позже пломбы пришлось ставить заново, так как их сорвали. При этом в конце декабря в клубе запланирован предновогодний концерт.
За последнее время штрафом или приостановкой деятельности пригрозили торговым центрам "Охотный ряд" и "Европейский", универмагу ЦУМ, бару Bla Bla Bar, головному офису компании Adidas в Москве, букмекерской конторе "Фонбет".
По данным главы московского департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, за время действия режима повышенной готовности было зафиксировано 37 тысяч нарушений со стороны организаций и предприятий. Деятельность более 200 была приостановлена за повторные нарушения. Половина из них устранили нарушения и вернулись к работе. Поводом для проведения рейдов могут стать фото и видео нарушений в соцсетях.