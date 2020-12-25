Таллинн может отменить новогодние салюты

Из-за новых ограничений, введенных на территории Таллинна и Харьюского уезда, под вопросом оказалось и проведение в столице новогодних салютов, передает Rus.ERR.
Об этом в интервью "Актуальной камере" сообщил мэр Таллинна Михаил Кылварт, отметив, что в контексте новых ограничений вопрос о проведении салютов нуждается в юридическом анализе.
"Как известно, буквально в среду вышли новые ограничения. Сейчас мы их анализируем, у нас есть стопроцентная готовность все салюты организовать, так как это было обещано и объявлено, но мы вынуждены в свете новых ограничений провести правовой анализ нынешней ситуации", - отметил Кылварт.
На запуск новогодних фейерверков горуправа Таллинна собиралась потратить в этом году 40 000 евро.