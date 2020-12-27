Пн, 28.12.2020
Если бы у нас была возможность принять такое решение на уровне города, мы бы обязали носить маски и на уличных мероприятиях. Михаил Кылварт
Михаил Кылварт
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  • Эстония
  • Первая вакцинация в Эстонии ввергла антипрививочников в замешательство
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Фото ⟩ Первая вакцинация в Эстонии ввергла антипрививочников в замешательство

Первая инъекция вакцины от коронавируса в Эстонии была сделана в воскресенье в 11.00 Елене Розинко, врачу-резиденту инфекционного отделения Ида-Вируской центральной больницы.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Сегодня против коронавируса был вакцинирован первый человек, но из-за попавшего на фотографии шарфа врача Ида-Вируской центральной больницы у антипрививочников возникли сомнения. Подозревали, что врачу сделали два укола или не сделали ни одного. Министерство социальных дел развеяло подозрения и подтвердило, что на одном из фото был сделан прогон для журналистов.

«На фото с шарфом доктору Елене Розинко укол с вакциной не был сделан. Для пришедших операторов и фотографов был совершен основательный прогон, чтобы журналисты знали, что будет происходить и под каким углом им стоит делать снимки. На месте было много камер!» - сообщило министерство.

Обсуждение статей в группе антипрививочников

ФОТО: Sotsiaalmeedia

Как заверило министерство, доктору Розинко, где она без шарфа, была сделана первая прививка от коронавируса в Эстонии. Чтобы добиться максимального иммунитета, который позволяет вакцина, врач должна будет получить еще одну инъекцию в январе.

«Доктор Елена Розинко сегодня получила первую дозу вакцины против Covid-19. На фото без шарфа», - уточнило министерство.

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