Фото ⟩ Первая вакцинация в Эстонии ввергла антипрививочников в замешательство

Сегодня против коронавируса был вакцинирован первый человек, но из-за попавшего на фотографии шарфа врача Ида-Вируской центральной больницы у антипрививочников возникли сомнения. Подозревали, что врачу сделали два укола или не сделали ни одного. Министерство социальных дел развеяло подозрения и подтвердило, что на одном из фото был сделан прогон для журналистов.
«На фото с шарфом доктору Елене Розинко укол с вакциной не был сделан. Для пришедших операторов и фотографов был совершен основательный прогон, чтобы журналисты знали, что будет происходить и под каким углом им стоит делать снимки. На месте было много камер!» - сообщило министерство.
Как заверило министерство, доктору Розинко, где она без шарфа, была сделана первая прививка от коронавируса в Эстонии. Чтобы добиться максимального иммунитета, который позволяет вакцина, врач должна будет получить еще одну инъекцию в январе.
«Доктор Елена Розинко сегодня получила первую дозу вакцины против Covid-19. На фото без шарфа», - уточнило министерство.