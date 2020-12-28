Новый закон в Швеции позволит вводить жесткие ограничения и штрафовать нарушителей

В Швеции во время пандемии вводились в основном нестрогие ограничения, однако новый закон даст правительству право закрывать предприятия, торговые центры и общественный транспорт.

"Те, кто будет нарушать ограничения, могут быть оштрафованы", - сказала министр здравоохранения Лена Халленгрен.

По сообщению правительства, ожидается, что закон вступит в силу 10 января, но он еще нуждается в одобрении парламента.

Решение Швеции не применять ненасильственные меры и не приостанавливать экономическую жизнь привлекло внимание всего мира, и оказалось неоднозначным.