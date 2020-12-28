Пн, 28.12.2020
Каждая неделя промедления вызывает примерно в два раза большую волну и продлевает локдаун примерно на месяц. Таави Тийльманн
Таави Тийльманн
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Новый закон в Швеции позволит вводить жесткие ограничения и штрафовать нарушителей
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Новый закон в Швеции позволит вводить жесткие ограничения и штрафовать нарушителей

Тестирование на коронавирус в Мальмё.

ФОТО: JOHAN NILSSON/AFP

В понедельник, 28 декабря, правительство Швеции представило временный закон о пандемии, который наделит его дополнительными полномочиями по борьбе с коронавирусом, пишет Rus.ERR.

В Швеции во время пандемии вводились в основном нестрогие ограничения, однако новый закон даст правительству право закрывать предприятия, торговые центры и общественный транспорт.

"Те, кто будет нарушать ограничения, могут быть оштрафованы", - сказала министр здравоохранения Лена Халленгрен.

По сообщению правительства, ожидается, что закон вступит в силу 10 января, но он еще нуждается в одобрении парламента.

Решение Швеции не применять ненасильственные меры и не приостанавливать экономическую жизнь привлекло внимание всего мира, и оказалось неоднозначным.

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