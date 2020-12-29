Лже-сотрудники банка выманили у жительницы Эстонии более 4000 евро

Как сообщили в Лыунаской префектуре полиции, в преддверии рождественских праздников с жительницей Тарту связались неизвестные, представившиеся сотрудниками банка. По итогам телефонного разговора женщина лишилась свыше 4000 евро.

Звонивший сообщил жертве, что ее банковский счет попытались взломать, поэтому для оказания помощи ему срочно необходимы ПИН-коды для входа в систему.

Позже женщина обнаружила, что с ее банковского счета был сделан перевод на сумму 4200 евро с пояснением "Merry Christmas" («Счастливого Рождества» - англ.).