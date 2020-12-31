Департамент здоровья оштрафовал бар за нарушение правил профилактики коронавируса
Департамент здоровья назначил предприятию Music Nights OÜ, владельцу развлекательного заведения Urban Bar, штраф в размере 1500 евро.
Департамент здоровья назначил предприятию Music Nights OÜ, владельцу развлекательного заведения Urban Bar, штраф в размере 1500 евро.
Департамент здоровья еще раньше инициировал в отношении Music Nights OÜ государственное надзорное производство, поскольку фирма на публичном мероприятии нарушило правила профилактики COVID-19.
«Ситуация сейчас серьезная, заразиться можно везде, ни одна вечеринка не стоит чьего-либо здоровья или жизни», - сказал гендиректор Департамента здоровья Юллар Ланно. Он пояснил, что их целью было указать предприятию на нарушение и предписать ему следовать сформулированным в постановлениях правительства правилам профилактики инфекционного заболевания. «В результате процедуры надзора мы составили для предприятия предписание, в котором обязали его следовать действующим правилам профилактики распространения COVID-19», - сказал он.
С помощью Департамента полиции и погранохраны 18 декабря проверили следование предписанию. В ходе проверки выяснилось, что предписание не было выполнено. В помещениях Urban Bar вновь провели массовое мероприятие, организатор которого не позаботился о рассредоточении публики и ношении масок.
«Сегодня, в канун Нового года, следует предпочесть празднества в семейном кругу, а с размахом отмечая новогоднюю ночь стоит подумать и о том, что последствия мы увидим новогодним утром, - сказал Ланно. - Будьте бдительны, отправляясь посмотреть на фейерверки, поскольку вирусом можно заразиться и от оказавшегося рядом с вами человека». Он добавил, что алкоголь снижает бдительность, поэтому обязательно нужно избегать рискованных действий.