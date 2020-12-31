Департамент здоровья оштрафовал бар за нарушение правил профилактики коронавируса

Департамент здоровья еще раньше инициировал в отношении Music Nights OÜ государственное надзорное производство, поскольку фирма на публичном мероприятии нарушило правила профилактики COVID-19.

«Ситуация сейчас серьезная, заразиться можно везде, ни одна вечеринка не стоит чьего-либо здоровья или жизни», - сказал гендиректор Департамента здоровья Юллар Ланно. Он пояснил, что их целью было указать предприятию на нарушение и предписать ему следовать сформулированным в постановлениях правительства правилам профилактики инфекционного заболевания. «В результате процедуры надзора мы составили для предприятия предписание, в котором обязали его следовать действующим правилам профилактики распространения COVID-19», - сказал он.

С помощью Департамента полиции и погранохраны 18 декабря проверили следование предписанию. В ходе проверки выяснилось, что предписание не было выполнено. В помещениях Urban Bar вновь провели массовое мероприятие, организатор которого не позаботился о рассредоточении публики и ношении масок.