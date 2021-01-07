Заявление о выходе из второй пенсионной ступени подали почти 30 000 человек

С 1 января 2021 года, когда вступила в силу реформа пенсионной системы в Эстонии, присоединение ко второй пенсионной ступени или выход из нее стали свободными для всех. Ранее обязанность присоединиться к ней существовала только в отношении лиц, родившихся в 1983 году и позднее.