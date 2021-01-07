Заявление о выходе из второй пенсионной ступени подали почти 30 000 человек
По состоянию на четверг заявления об изъятии своих денег из второй пенсионной ступени в Эстонии подали 29 042 человека.
По состоянию на четверг заявления об изъятии своих денег из второй пенсионной ступени в Эстонии подали 29 042 человека.
Согласно статистическим данным Пенсионного центра, заявления об изъятии своих пенсионных накоплений подали 14 421 мужчина и 14 621 женщина. Средний возраст подавших заявления составляет 38 лет.
С 1 января 2021 года, когда вступила в силу реформа пенсионной системы в Эстонии, присоединение ко второй пенсионной ступени или выход из нее стали свободными для всех. Ранее обязанность присоединиться к ней существовала только в отношении лиц, родившихся в 1983 году и позднее.
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