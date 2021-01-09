Сб, 9.01.2021
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
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Фото ⟩ Автомобиль врезался в фонарный столб и перевернулся на крышу

В субботу, 9 января, около 13.15 в волости Вильянди в деревне Аинду на шоссе Таллинн-Вильянди вблизи Ямеяла произошло ДТП, передает Sakala.

Автомобиль Mazda выехал с дороги, врезался в фонарный столб и перевернулся на крышу.

В машине был только водителя, которого доставили в Вильяндискую больницу. 

Спасатели вновь поставили автомобиль на колеса и ликвидировали опасность возгорания. 

Полиция уточнила, что дорога была сухой и, вероятно, пожилому водителю стало плохо за рулем. 

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