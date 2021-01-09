Фото ⟩ Автомобиль врезался в фонарный столб и перевернулся на крышу
В субботу, 9 января, около 13.15 в волости Вильянди в деревне Аинду на шоссе Таллинн-Вильянди вблизи Ямеяла произошло ДТП, передает Sakala.
В субботу, 9 января, около 13.15 в волости Вильянди в деревне Аинду на шоссе Таллинн-Вильянди вблизи Ямеяла произошло ДТП, передает Sakala.
Автомобиль Mazda выехал с дороги, врезался в фонарный столб и перевернулся на крышу.
В машине был только водителя, которого доставили в Вильяндискую больницу.
Спасатели вновь поставили автомобиль на колеса и ликвидировали опасность возгорания.
Полиция уточнила, что дорога была сухой и, вероятно, пожилому водителю стало плохо за рулем.