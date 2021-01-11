В Белоруссии капитолии не штурмуют: Лукашенко заверил в безопасности ЧМ-2021 в Минске

Ранее Фазель заявлял, что решение по ЧМ-2021 будет принято в конце января на заседании совета IIHF. Турнир должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня. При этом Латвия отказывается принимать чемпионат вместе с Белоруссией, где подавляется протестное движение против переизбрания Лукашенко, пишет NEWSru.

«Как президента федерации и личного друга Белоруссии хочу заверить, что никакой опасности ни по каким вопросам в стране нет и не будет - ни по коронавирусу, ни с точки зрения политической безопасности или физической безопасности людей, которые живут здесь или приезжают, - цитирует политика БЕЛТА . - У нас протестующие и прочие недовольные не штурмуют правительственные учреждения и капитолии, у нас совершенно нормальная обстановка с точки зрения развития демократических процессов. И это главная причина недовольства отдельных политиков в Европе. Меня хотят обвинить в том, что я защищаю свою страну и людей, но меня для этого и избрали».

Напомним, что 6 января сторонники 45-го президента США Дональда Трампа устроили беспорядки в центре Вашингтона и ворвались в Капитолий. Именно на этот штурм ссылается Лукашенко.

Он заверил главу IIHF в том, что Белоруссия готова провести чемпионат в любое время, вся спортивная и туристическая инфраструктура для этого уже давно готова.

Лукашенко также подчеркнул, что, если Латвия окончательно откажется проводить турнир совместно с республикой, Минск проведет его самостоятельно, и «это будет лучший чемпионат в истории». Если же IIHF «не справится с давлением отдельных политических кругов отдельных стран» - значит, в Белоруссии чемпионата не будет.

Фазель на встрече признал, что из-за политической ситуации в республике на федерацию действительно оказывается большое давление, однако IIHF не хочет смешивать спорт и политику.