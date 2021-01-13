В Таллинне продолжается уборка снега и борьба с гололедом

По словам вице-мэра Калле Кландорфа, фирмы по уборке улиц, являющиеся договорными партнерами Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, осуществляют круглосуточный мониторинг погодных условий, и при снегопаде или возникновении опасности гололеда вся имеющаяся снегоуборочная техника выходит на улицы.
«На главных улицах работает 40 снегоуборщиков, на пешеходных и велосипедных дорожках – 25 тракторов, на внутриквартальных улицах еще 28 тракторов-снегоуборщиков; кроме того, привлечены более 30 бригад, работающих вручную, - сказал вице-мэр. - Очищены все главные магистрали, они обработаны солью. Также убраны большинство пешеходно-велосипедных дорожек, тротуаров, пешеходных переходов и остановок общественного транспорта».
В условиях продолжающегося снегопада за одним циклом уборки немедленно начинается второй и так – вплоть до окончания снегопада. Как только снегопад закончится, начнутся работы по уборке улиц, пешеходных и велосипедных дорожек, при необходимости будет организован и вывоз собранного снега. В течение января было вывезено почти 1000 кубометров снега. Работы выполняются поздно вечером и ночью, чтобы, по возможности, как можно меньше мешать движению.
Вице-мэр пояснил, что при необходимости улицы обрабатываются хлоридами еще до начала снегопада, чтобы избежать возникновения наледи и ледяных бугров.
«По состоянию на вчерашний день, на улицах распределено около 900 тонн хлоридов, а на пешеходных и велосипедных дорожках – примерно 156 тонн гравийной крошки. По сравнению с прошлыми годами, мы уделили большее внимание уходу за велосипедными дорожками, поскольку из-за относительно теплой погоды многие люди по-прежнему пользуются велосипедом», - пояснил Калле Кландорф.
Вице-мэр напоминает автомобилистам, что хотя сейчас борьба со снегом и льдом продолжается круглосуточно, из-за обильного и продолжительного снегопада стоит считаться с дорожными условиями и возможными снежными заносами в низинах.
«Запаситесь временем для того, чтобы добраться до места назначения, начинайте поездку на небольшой скорости, чтобы адаптироваться к дорожным условиям, - сказал Кландорф. – Мы также просим быть внимательными пешеходов и велосипедистов, поскольку, несмотря на усилия уборочных служб, на пешеходных и велосипедных дорожках может возникнуть неожиданная наледь».
Владелец недвижимости должен осуществлять противогололедную обработку, а также очищать от снега и льда тротуар, расположенный между участком недвижимости и проезжей частью. Исходя из Правил благоустройства города Таллинна, при желании владелец недвижимости может заказать у города выполнение возложенных на него законом обязанностей по благоустройству, то есть уборку снега и льда на территории собственника. Соответствующий договор можно заключить с Департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства, если очищаемая пешеходная дорожка расположена вдоль магистрали, по которой передвигается общественный транспорт или же с районной управой, если дорожка прилегает к внутриквартальной проезжей части района.