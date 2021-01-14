За сутки в Эстонии умерло рекордное число людей с коронавирусом

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 289 человек, а 232 новых случая приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавился 131, в Тартумаа — 56, в Пярнумаа — 40, в Валгамаа — 23, в Вильяндимаа — 18, в Йыгевамаа — 14, в Ляэне-Вирумаа — 13, в Рапламаа и на Сааремаа — по девять, в Выру- и Ярвамаа — семь, в Ляэнемаа — четыре, на Хийумаа и в Пыльвамаа — по три новых случая. В случае 15 положительных результатов место жительства больных в Регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 578,28 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 12% от общего количества сделанных тестов.

За сутки открыли 34 новые истории болезни, в стационарном лечении нуждаются 386 пациентов. Скончались десять человек с коронавирусом, что является рекордом по количеству смертей за сутки в Эстонии.

Под наблюдением Департамента здоровья находится более 23 100 человек

Под наблюдением Пыхьяского регионального отделения находится более 14 100 человек, 4066 из которых инфицированы.

Под наблюдением Идаского регионального отделения находится более 4200 человек, из которых инфицировано 1362 человека.

Ляэнеское региональное отделение наблюдает более 1800 человек, из которых инфицировано 583.

Под наблюдением Лыунаского регионального отделения находится более 2800 человек, из которых инфицировано 965 (среди наблюдаемых также учитываются инфицированные из северного, восточного и западного регионов).

За сутки открыли 34 новые истории болезни с COVID-19, в больницах 386 человек

По состоянию на утро 14 января в Эстонии в больничном лечении нуждаются 386 человек с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 45 пациентам, из которых 27 человек находятся на искусственной вентиляции легких.

Было открыто 34 новые истории болезни с COVID-19. Выписали 23 пациентов, 18 перевели в нековидное отделение. Еще двух перевели в другую больницу.

За сутки скончалось десять человек с коронавирусом: 98-летняя женщина, 90-летний мужчина, 88-летняя женщина, 84-летняя женщина, 84-летний мужчина, 81-летний мужчина, 78-летняя женщина, 74-летний мужчина, 70-летняя женщина и 62-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 311 человек с коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 1929 случаев заболевания COVID-19 у 1893 человек.

По состоянию на 14 января выздоровело 25 032 человека. Из них истории болезни 18 552 человек (74,1%) завершены, у 6480 человек (25,9%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.

С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 696 809 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 35 626 положительных первичных результатов (5,1% от общего количества тестов).

С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии от COVID-19 вакцинировано 14 879 человек