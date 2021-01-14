За сутки в Эстонии умерло рекордное число людей с коронавирусом
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5884 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 632, то есть 10,7% от общего количества.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5884 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 632, то есть 10,7% от общего количества.
Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 289 человек, а 232 новых случая приходятся на Таллинн.
В Ида-Вирумаа добавился 131, в Тартумаа — 56, в Пярнумаа — 40, в Валгамаа — 23, в Вильяндимаа — 18, в Йыгевамаа — 14, в Ляэне-Вирумаа — 13, в Рапламаа и на Сааремаа — по девять, в Выру- и Ярвамаа — семь, в Ляэнемаа — четыре, на Хийумаа и в Пыльвамаа — по три новых случая. В случае 15 положительных результатов место жительства больных в Регистре народонаселения не указано.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 578,28 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 12% от общего количества сделанных тестов.
За сутки открыли 34 новые истории болезни, в стационарном лечении нуждаются 386 пациентов. Скончались десять человек с коронавирусом, что является рекордом по количеству смертей за сутки в Эстонии.
Под наблюдением Департамента здоровья находится более 23 100 человек
Под наблюдением Пыхьяского регионального отделения находится более 14 100 человек, 4066 из которых инфицированы.
Под наблюдением Идаского регионального отделения находится более 4200 человек, из которых инфицировано 1362 человека.
Ляэнеское региональное отделение наблюдает более 1800 человек, из которых инфицировано 583.
Под наблюдением Лыунаского регионального отделения находится более 2800 человек, из которых инфицировано 965 (среди наблюдаемых также учитываются инфицированные из северного, восточного и западного регионов).
За сутки открыли 34 новые истории болезни с COVID-19, в больницах 386 человек
По состоянию на утро 14 января в Эстонии в больничном лечении нуждаются 386 человек с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 45 пациентам, из которых 27 человек находятся на искусственной вентиляции легких.
Было открыто 34 новые истории болезни с COVID-19. Выписали 23 пациентов, 18 перевели в нековидное отделение. Еще двух перевели в другую больницу.
За сутки скончалось десять человек с коронавирусом: 98-летняя женщина, 90-летний мужчина, 88-летняя женщина, 84-летняя женщина, 84-летний мужчина, 81-летний мужчина, 78-летняя женщина, 74-летний мужчина, 70-летняя женщина и 62-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 311 человек с коронавирусом.
На сегодня в больницах завершено 1929 случаев заболевания COVID-19 у 1893 человек.
По состоянию на 14 января выздоровело 25 032 человека. Из них истории болезни 18 552 человек (74,1%) завершены, у 6480 человек (25,9%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 696 809 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 35 626 положительных первичных результатов (5,1% от общего количества тестов).
С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.
В Эстонии от COVID-19 вакцинировано 14 879 человек
От COVID-19 было вакцинировано 14 879 человек. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee.
Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.
В приоритетном порядке возможности для вакцинации предлагаются медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.
Скачайте приложение HOIA
Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me.
COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS‑CoV‑2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.
По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 255 311 раз. Через приложение о своем заболевании сообщили 2601 раз, из них активных заболеваний на данный момент насчитывается 430.
На странице koroonatestimine.ee сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. На этой странице можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать номера службы поддержки клиентов, координаты мест проведения тестирования.
Интенсивность заражения в Эстонии очень высока
Чтобы наша медицинская система выдержала и мы не подвергали опасности жизнь и здоровье других людей, нам необходимо придерживаться всех мер, которые были приняты для защиты нашего здоровья. Давайте избегать контактов, соблюдать дистанцию и носить маски!
Ситуация не изменится за день-другой. «Нам нельзя терять бдительности. Мы должны обязательно выполнять все требования, направленные на борьбу с вирусом, то есть мыть руки, соблюдать дистанцию, в случае болезни оставаться дома и носить маски в помещениях, пока нам не удастся совместными усилиями взять под контроль распространение инфекции», - пояснила заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.
Подробную информацию о COVID-19 можно найти на сайте Департамента здоровья и на странице учреждения в Facebook.