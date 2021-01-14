Чт, 14.01.2021
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  • На тротуаре найден труп мужчины с колотой раной: подозреваемый задержан
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Полиция просит помощи ⟩ На тротуаре найден труп мужчины с колотой раной: подозреваемый задержан
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Фото с места происшествия. ФОТО: Eili Arula

Сегодня ночью полиция задержала мужчину, которого, согласно собранным доказательствам, есть основания подозревать в причинении тяжелого вреда здоровью знакомому на улице Суур в Йыгева, который скончался от полученных травм.

Вчера вечером 13 января в полицию поступило сообщение о том, что на тротуаре улицы Суур в Йыгева был найден без сознания 53-летний мужчина с ножевыми ранениями. Медики немедленно приступили к реанимации пострадавшего на месте происшествия, однако, к сожалению, травмы мужчины были настолько серьезными, что спасти его не удалось. Следователи полиции приступили к сбору информации на месте происшествия, а через некоторое время 59-летний мужчина был задержан по подозрению в причинении знакомому серьезного вреда здоровью, в результате чего пострадавший умер.

По словам ведущего следователя Йыгеваского отделения полиции Вейко Кыре, эти люди были знакомы друг с другом ивместе употребляли алкоголь до трагических событий. «Когда закончился напиток, мужчины вместе пошли в магазин за новым, но по дороге они поссорились, и 59-летний мужчина схватил нож и ударил им знакмого», - рассказал Кыре. Полиция задержала подозреваемого и доставила его в арестный дом.

Окружной прокурор Аннели Хинто подтвердила, что ходатайствует об аресте подозреваемого. «В настоящее время есть обоснованное подозрение в совершении преступления, которое описывает непредсказуемое и опасное поведение мужчины в состоянии алкогольного опьянения. Прокуратура считает, что подозреваемый может и дальше представлять опасность на свободе», - сказала она.

Следователь полиции добавил, что хотя точные детали этого трагического события еще предстоит выяснить, в работе полиции видно, как злоупотребление алкоголем и другие социальные проблемы часто становятся причиной того, что пьяный конфликт приводит к серьезному насилию. «Чаще всего насилие начинается с обычной повседневной ссоры, в ходе которой одна сторона решает побить другую», - добавил ведущий следователь, добавив, что ход событий, предшествовавших таким трагическим последствиям, еще требует уточнения.

Он также просит помощи местных жителей, которые вчера около 21 часа на улице Суур в Йыгева могли там передвигаться и видеть поссорившихся мужчин. «Всем, у кого есть информация о вчерашнем происшествии или информация, которая поможет расследованию полиции, просим сообщить об этом по телефону 5032272 или по электронной почте veiko.kore@politsei.ee», - сказал он.

Начато уголовное производство по статье, предусматривающей причинение тяжелого вреда здоровье, повлекшее смерть. Досудебное производство ведет Тартуский полицейский участок, руководит производством Лыунаская окружная прокуратура.

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