Сб, 16.01.2021
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СМОТРИТЕ МАТЧ В ЗАПИСИ ⟩ Хоккейная лига Coolbet: столичный HC Vipers обыграл кохтла-ярвеский HC Everest

В хоккейной лиге Coolbet сегодня, 16 января, встретились HC Vipers и HC Everest.

 

Столичный хоккейный клуб HC Vipers обыграл кохтла-ярвеский HC Everest со счетом 7:2. Две шайбы игроки кохтла-ярвеского клуба забросили в течение последних тридцати секунд игры.

Хоккейная лига мастеров или лига Coolbet - высшая хоккейная лига Эстонии. В ней принимают участие клубы из Таллинна, Тарту, Нарвы и Кохтла-Ярве.

Смотрите матч с комментарием на русском языке в записи!

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