СМОТРИТЕ МАТЧ В ЗАПИСИ ⟩ Хоккейная лига Coolbet: столичный HC Vipers обыграл кохтла-ярвеский HC Everest
В хоккейной лиге Coolbet сегодня, 16 января, встретились HC Vipers и HC Everest.
В хоккейной лиге Coolbet сегодня, 16 января, встретились HC Vipers и HC Everest.
Столичный хоккейный клуб HC Vipers обыграл кохтла-ярвеский HC Everest со счетом 7:2. Две шайбы игроки кохтла-ярвеского клуба забросили в течение последних тридцати секунд игры.
Хоккейная лига мастеров или лига Coolbet - высшая хоккейная лига Эстонии. В ней принимают участие клубы из Таллинна, Тарту, Нарвы и Кохтла-Ярве.
Смотрите матч с комментарием на русском языке в записи!