Барометр трудовой занятости ⟩ Как кризис повлиял на рынок труда?

Такой анализ необходим, так как он дает очень хорошую картину того, куда нужны работники, и где на данный момент их хватает или больше, чем требуется. Так как прошлый год был полон неожиданностей, то летом барометр трудовой занятости не составлялся. Летом ситуация на рынке труда менялась каждую неделю, и поэтому анализировать данные не было смысла.

Но в конце года были проанализированы данные проведенного осенью оценивания. По сравнению с осенью 2019 года картина рынка труда очень изменилась: сфер и должностей, куда раньше было сложно найти работников, стало значительно меньше.

Как коронакризис повлиял на рынок труда?

Как и весь мир, рынок труда в период пандемии также находился в потрясении. Самые большие изменения произошли в секторах, которые стали переполнены рабочей силой. Не удивительно, что больше всего пострадал сектор туризма и путешествий.

«На сегодняшний день самый большой избыток рабочей силы наблюдается среди консультантов по вопросам путешествий, администраторов гостиниц и организаторов конференций. Год назад такой проблемы не было», – рассказала представитель кассы по безработице Ливиа Лаас.

Лучше всего с кризисом справились работодатели, которые быстро отреагировали на изменения и адаптировались к ним. Планы предприятий пересмотрели, направления производств перенаправили, и поэтому этих работодателей также можно в этом году считать победителями.

Благодаря тому, что во многих сферах стало наблюдаться равновесие, многие работодатели даже расширились или увеличили свое производство. Равновесие рабочей силы – это когда работников и не много, и не мало – наблюдается, например, во всевозможных областях, связанных с информационными технологиями.

Но многие сферы также испытывают проблемы при поиске работников. В общем плане работодатели испытывают большую нехватку квалифицированных работников, например, сварщиков. Также нужны специальные педагоги, специалисты по работе с сельскохозяйственной техникой и медицинские работники.

Продолжается борьба между городами и сельскими местностями

Некоторые проблемы, которые имелись долгое время, к сожалению, имеются и сейчас. Различия между городскими и сельскими регионами по-прежнему большие. Как правило, если место работы находится в регионе с хорошим транспортным сообщением, то работников в сельской местности становится больше.

Если речь идет о сложном логистическом расположении, то найти работников значительно труднее. «Во время кризиса на это повлияло и закрытие некоторых линий общественного транспорта, поскольку многие автобусы не будут ездить, например, из-за одного человека. Свою роль здесь также играет и урбанизация», –добавила Лаас.

Хорошим примером является сектор образования. В Таллинне и в уездных центрах сейчас не наблюдается особенно большой нехватки учителей. В то же время маленькие сельские школы очень в них нуждаются. Различия очень большие, и здесь нам необходимо думать на долгосрочную перспективу.

Чрезвычайное положение уменьшило нехватку рабочей силы в некоторых сферах

«В период кризиса мы видели также то, что в тех сферах, где ранее наблюдалась большая нехватка работников, эта проблема стала меньше. И это по многим причинам», – говорит Лаас.

Например, всегда были очень востребованы водители международных перевозок, но в Эстонии эта позиция не была очень популярной. На внутригосударственные перевозки водителей можно найти много, но найти людей, согласных ездить на дальние расстояния и на долгое время, найти непросто.

Но в связи с чрезвычайным положением эта проблема стала решаться – и в каком-то смысле ее решили именно введенные в странах чрезвычайные положения. Теперь не нужно так много ездить на дальние расстояния, как было до кризиса.

Насколько быстро рынок труда восстановится после кризиса трудно предположить, и нет уверенности, что все профессии будут нужны в прежнем объеме. Касса по безработице рекомендует людям помимо основного плана, продумать также план В и план С, поскольку зачастую навыки, которые необходимы для одной сферы, можно также использовать и в других. Если человек сам не знает, как это сделать, то всегда можно прийти на консультацию по карьере.