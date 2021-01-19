Ирина Эмбрих о вакцинации спортсменов: я только «за», но у меня уже коронавирус
Шпажистка Ирина Эмбрих приветствует инициативу Министерства культуры делать профессиональным спортсменам прививки от коронавируса, пишет Rus.ERR.
Шпажистка Ирина Эмбрих приветствует инициативу Министерства культуры делать профессиональным спортсменам прививки от коронавируса, пишет Rus.ERR.
„Я всем спортсменам, у которых будет возможность сделать прививку от коронавируса, советую воспользоваться ей. В том числе и потому, что если соревнования возобновятся, то многим предстоят регулярные разъезды, постоянные контакты с большим количеством людей", - сказала Ирина Эмбрих, внесенная Министерством культуры в список из 78 спортсменов, которых следовало бы вакцинировать как можно быстрее.
Сама Эмбрих вакцины не дождалась: в настоящее время она болеет коронавирусом, причем в довольно тяжелой форме: «Чувствую себя совсем не бодрячком».