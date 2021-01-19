Вт, 19.01.2021
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Майлис Репс
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Ирина Эмбрих о вакцинации спортсменов: я только «за», но у меня уже коронавирус

Ирина Эмбрих. ФОТО: Tairo Lutter

Шпажистка Ирина Эмбрих приветствует инициативу Министерства культуры делать профессиональным спортсменам прививки от коронавируса, пишет Rus.ERR.

„Я всем спортсменам, у которых будет возможность сделать прививку от коронавируса, советую воспользоваться ей. В том числе и потому, что если соревнования возобновятся, то многим предстоят регулярные разъезды, постоянные контакты с большим количеством людей", - сказала Ирина Эмбрих, внесенная Министерством культуры в список из 78 спортсменов, которых следовало бы вакцинировать как можно быстрее.

Сама Эмбрих вакцины не дождалась: в настоящее время она болеет коронавирусом, причем в довольно тяжелой форме: «Чувствую себя совсем не бодрячком».

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