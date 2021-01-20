В прошлом году пособие по зарплате получили 20% работников в Эстонии
В 2020 году компенсация сокращенной зарплаты, предложенная правительством в качестве антикризисной меры, была выплачена на каждого пятого работника в Эстонии, пишет Rus.ERR.
В 2020 году компенсация сокращенной зарплаты, предложенная правительством в качестве антикризисной меры, была выплачена на каждого пятого работника в Эстонии, пишет Rus.ERR.
В общей сложности пособие получили 12,4% всех организаций в Эстонии, а размер потраченных на это средств составил 255 млн евро.
Больше всего пособий получили предприятия гостиничного сектора и общественного питания.
По оценке руководства Кассы страхования от безработицы, данное пособие помогло затормозить рост безработицы.
Временное пособие, введенное правительством для предотвращения волны сокращений в условиях коронавирусного кризиса, предназначалось для частичной компенсации зарплаты работников предприятий, столкнувшихся с трудностями из-за кризиса. Пособие выплачивалось с марта по июнь 2020 года.