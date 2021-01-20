Ср, 20.01.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • В прошлом году пособие по зарплате получили 20% работников в Эстонии
1 мин для прочтения

В прошлом году пособие по зарплате получили 20% работников в Эстонии

Деньги. ФОТО: Arvo Meeks/Lõuna-Eesti Postimees

В 2020 году компенсация сокращенной зарплаты, предложенная правительством в качестве антикризисной меры, была выплачена на каждого пятого работника в Эстонии, пишет Rus.ERR.

В общей сложности пособие получили 12,4% всех организаций в Эстонии, а размер потраченных на это средств составил 255 млн евро.

Больше всего пособий получили предприятия гостиничного сектора и общественного питания.

По оценке руководства Кассы страхования от безработицы, данное пособие помогло затормозить рост безработицы.

Временное пособие, введенное правительством для предотвращения волны сокращений в условиях коронавирусного кризиса, предназначалось для частичной компенсации зарплаты работников предприятий, столкнувшихся с трудностями из-за кризиса. Пособие выплачивалось с марта по июнь 2020 года.

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back