Венгрия зарегистрировала вакцину "Спутник V"

"Венгрия - первая страна ЕС, оценившая все преимущества "Спутника V" и разрешившая его использование", - приводятся слова Дмитриева в Twitter производителя вакцины в четверг.

Вакцина зарегистрирована Национальным институтом фармакологии и питания Венгрии (OGYEI) в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований "Спутник V" в России и всесторонней оценки препарата экспертами в Венгрии, отмечают в РФПИ.