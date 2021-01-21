Галерея ⟩ На шоссе Йыхви-Тарту легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом

Водитель автомобиля Škoda ехал за снегоочистителем, но внезапно снежное облако за плугом стало настолько плотным, что он больше не мог видеть дорогу и остановился посреди проезжей части.

Остановившийся посреди дороги автомобиль не заметил шедший по встречной полосе фургон Volkswagen, что и привело к столкновению. Одна машина съехала в кювет, вторая осталась на дороге. Движение на месте аварии было более часа нарушено, к 13:00 его восстановили.

Полицейские напоминают, что сложные погодные условия требуют от водителя дополнительного внимания, сосредоточенности на происходящем на дороге и соблюдения дистанции.