Пт, 22.01.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
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  • На шоссе Йыхви-Тарту легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом
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Галерея ⟩ На шоссе Йыхви-Тарту легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом

Сегодня днем на 101-м километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга в районе Ухмарду произошла авария: по первоначальным данным, легковой автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом, пишет Tartu Postimees.

Водитель автомобиля Škoda ехал за снегоочистителем, но внезапно снежное облако за плугом стало настолько плотным, что он больше не мог видеть дорогу и остановился посреди проезжей части.

Остановившийся посреди дороги автомобиль не заметил шедший по встречной полосе фургон Volkswagen, что и привело к столкновению. Одна машина съехала в кювет, вторая осталась на дороге. Движение на месте аварии было более часа нарушено, к 13:00 его восстановили.

Полицейские напоминают, что сложные погодные условия требуют от водителя дополнительного внимания, сосредоточенности на происходящем на дороге и соблюдения дистанции.

В двух машинах было три человека. Медики всех осмотрели, к счастью, никто не пострадал. Оба водителя были трезвы и имели права.

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