Обзор ⟩ Какая страна побила все рекорды в списке ТОП-подорожаний недвижимости в Европе

Для сравнения данных был взят период с 2010 по третий квартал 2020 года. И по данным Евростата арендная плата в целом по Европе выросла на 14,6%, а цены на жилье - на 26,8%. Эстония занимает первую позицию в обоих списках. По сравнению с 2010 годом, цены на жилье выросли на 105,1%. Это абсолютный рекорд среди всех стран членов ЕС. За ней следуют Венгрия (+92,2%), Люксембург (+ 90,5%), Латвия (+ 83,6%) и Австрия (+ 81,3%).

Стоит отметить и то, что наибольшее снижение цен на жилье наблюдалось в Греции (-31,0%), Италии (-15,5%), Кипре (-7,7%) и Испании (-4,5%).

ФОТО: Eвростат

«Рынок недвижимости в Эстонии остается одним из самых быстрорастущих в Европе, даже несмотря на затяжную ситуацию с пандемией коронавируса. Даже в это непростое время цены на квадратные метры растут, а количество сделок, по сравнению с 2019 годом, увеличивается. Поэтому можем говорить, что рынок недвижимости постепенно приходит в себя, появляются новые решения для ведения строительного бизнеса и реализации объектов», — говорит председатель правления RIA.com Marketplaces OÜ Артем Уманец.

Слова Артема подтверждают данные Земельного департамента Эстонии. Там говорится о том, что в ноябре 2020 года на рынке недвижимости было совершено почти 4800 сделок купли-продажи, что на 23% больше, чем в ноябре прошлого года. И почти половина всех сделок произошли в Таллинне. При этом 993 купли-продажи были совершены с новыми квартирами (а это 37% от всех сделок с квартирами), и на 9% больше, чем в ноябре прошлого года.

Арендная плата так же растет. Самый высокий рост арендной платы, при сравнении третьего квартала 2020 года с тем же периодом 2010 года, зафиксирован в Эстонии (+136,6%) и в Литве (+106,9%). На третьем месте разместилась Ирландия, там рост составил +62,2%, а что касается Латвии, то тут рост составил около 35%. Наибольшее снижение зафиксировано в Греции (-25,2%) и Кипре (-4,5%).