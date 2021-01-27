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В России прогнозируют спад заболеваемости коронавирусом к марту, Москва продолжает снимать ограничения, а «Яндекс» попросил вакцинировать водителей такси и курьеров. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Менее 18 тысяч новых случаев

В России за последние сутки выявили 17 741 новых случаев заболевания коронавирусом. Последний раз близкое к этому число заболевших было 29 октября. С тех пор число случаев по стране неуклонно росло. Последние три дня ежедневно выявляемое число заболеваний сокращается в среднем на тысячу.

Наибольшее число новых случаев, как обычно, зафиксировано в Москве - там 1837 заболевших. Однако в столице каждый день снижается число выявляемых случаев, а число выздоровевших, по данным на среду, оказалось более чем в три раза больше - 5924 человека выписались с карантина в городе за сутки. В Санкт-Петербурге 1813 заболевших, выздоровели 5795 человек.

Всего в России за сутки выписались 27 922 человек. Умерли от последствий коронавирусной инфекции 594 человека. Число смертей за последнюю неделю если снижалось, то не сильно, а 21 января был зафиксирован рекорд смертей в этом году - 612 человек.

Последние три дня число ежедневно выявляемых заражений в стране - менее 20 тысяч. После новогодних праздников - с 12 января - согласно официальной статистике, число выздоровевших было либо на несколько тысяч человек больше, либо примерно равно числу заболевших.

Роспотребнадзор прогнозирует спад заболеваемости

В марте в России может заметно снизиться заболеваемость коронавирусом, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По его словам, сейчас фаза медленного роста завершилась и сменилась фазой стабилизации. По его словам, к летним показателям заболеваемости Россия вернется в мае. Вирус полностью не исчезнет, но число заражений снизится, считает Горелов.

Снижение числа новых случаев заражения произошло из-за новогодних праздников, считают в Роспотребнадзоре. «Ключевой момент в уменьшении числа новых выявленных заболевших за сутки - это разобщение, которое произошло в праздники», - заявил ученый.

По словам Горелова, в течение двух недель у россиян была низкая социальная активность, фактически они находились на изоляции в течение целого инкубационного периода коронавируса, из-за чего цепочки передачи заболевания разорвались.

В понедельник 25 января президент Владимир Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом, которая позволяет «аккуратно» снимать введенные ограничения.

В Москве смягчили ограничения

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о смягчении ограничений, введенных в столице с середины ноября.

Отменяется запрет на работу с 23 часов до 6 утра кафе, баров, клубов и караоке и других развлекательных заведений. Эти заведения по-прежнему должны соблюдать требования по рассадке посетителей и соблюдению санитарного режима, подчеркнули в мэрии.

Также стало рекомендательным, а не обязательным требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистан­ционной работы. Решение о возврате работников в офисы или сохранении удаленки остается за руководителем организаций, написал Собянин.

Решение о дальнейшем формате обучения в вузах, подведомственных правительству Москвы, будет принято до 6 февраля этого года по согласованию с Минобрнауки, сообщили в мэрии.

«Пожалуйста, помните, что вероятность заражения коронавирусом хоть и уменьшилась, но все еще существует. Борьба пока не закончена. Мы по-прежнему должны соблюдать осторожность», - написал Собянин.

С 22 января в столице открыли музеи, библиотеки и другие учреждения культуры. Максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах увеличили с 25% до 50% общей вместимости зала. Также в Москве открыли колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения. С 18 января в городе открыли школы.

«Яндекс» просит вакцинировать водителей

«Яндекс» попросил правительство Москвы дать возможность бесплатной вакцинации водителям такси и курьерам вне зависимости от их гражданства и наличия полиса ОМС.

«Водители и курьеры контактируют с большим количеством людей, в условиях пандемии их услуги пользуются повышенным спросом, поэтому они входят в перечень приоритетных категорий граждан, которым доступна вакцинация. Однако до сих пор возможность получить вакцину была только у граждан России», - говорится в обращении компании.

В обращении к мэрии компания «Яндекс.Такси» попросила рассмотреть возможность открытия пункта вакцинации для сотрудников компаний, индивидуальных предпринимателей и самозанятых на базе одного из Центров для водителей и курьеров.

В московском департаменте транспорта поддержали эту просьбу и заявили, что готовы организовать вакцинацию и для водителей такси всех таксомоторных компаний (не только «Яндекса») в транспортных депо сотрудников дептранса. Там сейчас работают шесть мобильных пунктов вакцинации, сообщили в ведомстве.