Коронавирус в России: снятие ограничений в Москве и спад заболеваемости
В России прогнозируют спад заболеваемости коронавирусом к марту, Москва продолжает снимать ограничения, а «Яндекс» попросил вакцинировать водителей такси и курьеров. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.
Менее 18 тысяч новых случаев
В России за последние сутки выявили 17 741 новых случаев заболевания коронавирусом. Последний раз близкое к этому число заболевших было 29 октября. С тех пор число случаев по стране неуклонно росло. Последние три дня ежедневно выявляемое число заболеваний сокращается в среднем на тысячу.
Наибольшее число новых случаев, как обычно, зафиксировано в Москве - там 1837 заболевших. Однако в столице каждый день снижается число выявляемых случаев, а число выздоровевших, по данным на среду, оказалось более чем в три раза больше - 5924 человека выписались с карантина в городе за сутки. В Санкт-Петербурге 1813 заболевших, выздоровели 5795 человек.
Всего в России за сутки выписались 27 922 человек. Умерли от последствий коронавирусной инфекции 594 человека. Число смертей за последнюю неделю если снижалось, то не сильно, а 21 января был зафиксирован рекорд смертей в этом году - 612 человек.
Последние три дня число ежедневно выявляемых заражений в стране - менее 20 тысяч. После новогодних праздников - с 12 января - согласно официальной статистике, число выздоровевших было либо на несколько тысяч человек больше, либо примерно равно числу заболевших.
Роспотребнадзор прогнозирует спад заболеваемости
В марте в России может заметно снизиться заболеваемость коронавирусом, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
По его словам, сейчас фаза медленного роста завершилась и сменилась фазой стабилизации. По его словам, к летним показателям заболеваемости Россия вернется в мае. Вирус полностью не исчезнет, но число заражений снизится, считает Горелов.
Снижение числа новых случаев заражения произошло из-за новогодних праздников, считают в Роспотребнадзоре. «Ключевой момент в уменьшении числа новых выявленных заболевших за сутки - это разобщение, которое произошло в праздники», - заявил ученый.
По словам Горелова, в течение двух недель у россиян была низкая социальная активность, фактически они находились на изоляции в течение целого инкубационного периода коронавируса, из-за чего цепочки передачи заболевания разорвались.
В понедельник 25 января президент Владимир Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом, которая позволяет «аккуратно» снимать введенные ограничения.
В Москве смягчили ограничения
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о смягчении ограничений, введенных в столице с середины ноября.
Отменяется запрет на работу с 23 часов до 6 утра кафе, баров, клубов и караоке и других развлекательных заведений. Эти заведения по-прежнему должны соблюдать требования по рассадке посетителей и соблюдению санитарного режима, подчеркнули в мэрии.
Также стало рекомендательным, а не обязательным требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы. Решение о возврате работников в офисы или сохранении удаленки остается за руководителем организаций, написал Собянин.
Решение о дальнейшем формате обучения в вузах, подведомственных правительству Москвы, будет принято до 6 февраля этого года по согласованию с Минобрнауки, сообщили в мэрии.
«Пожалуйста, помните, что вероятность заражения коронавирусом хоть и уменьшилась, но все еще существует. Борьба пока не закончена. Мы по-прежнему должны соблюдать осторожность», - написал Собянин.
С 22 января в столице открыли музеи, библиотеки и другие учреждения культуры. Максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах увеличили с 25% до 50% общей вместимости зала. Также в Москве открыли колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения. С 18 января в городе открыли школы.
«Яндекс» просит вакцинировать водителей
«Яндекс» попросил правительство Москвы дать возможность бесплатной вакцинации водителям такси и курьерам вне зависимости от их гражданства и наличия полиса ОМС.
«Водители и курьеры контактируют с большим количеством людей, в условиях пандемии их услуги пользуются повышенным спросом, поэтому они входят в перечень приоритетных категорий граждан, которым доступна вакцинация. Однако до сих пор возможность получить вакцину была только у граждан России», - говорится в обращении компании.
В обращении к мэрии компания «Яндекс.Такси» попросила рассмотреть возможность открытия пункта вакцинации для сотрудников компаний, индивидуальных предпринимателей и самозанятых на базе одного из Центров для водителей и курьеров.
В московском департаменте транспорта поддержали эту просьбу и заявили, что готовы организовать вакцинацию и для водителей такси всех таксомоторных компаний (не только «Яндекса») в транспортных депо сотрудников дептранса. Там сейчас работают шесть мобильных пунктов вакцинации, сообщили в ведомстве.
«Все эти профессии находятся на передовой: сотрудники взаимодействуют с большим количеством человек. Прививка поможет предотвратить распространение вируса и сделает безопаснее не только работу для профессионалов, но и поездки пассажиров московского транспорта», - заявил глава дептранса Москвы Максим Ликсутов.