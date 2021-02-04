Фото и видео ⟩ Выбившееся из печи пламя уничтожило жилой дом

Специалист по коммуникациям Ляэнаского спасательного центра Марис Мооритс сказала, что к приезду спасателей одноэтажный дом был окутан дымом. "Жители дома вышли сами, они не в опасности. Также и домашние животное", - сказала она.

"По словам домовладельца, который сообщил о произошедшем, причиной пожара стало пламя, выбившееся из печи. Когда прибыли спасатели, пламени, видного за пределами дома, не было", - сказала пресс-секретарь.

К горящему дому ведет узкая дорога, что затруднило доступ спасательной технике, поэтому спасателям пришлось использовать двор соседней автомастерской.

По словам руководителя команды спасателей-добровольцев Ярва-Яани Ивара Кярнера, сначала удалось ограничить распространение огня.

В доме серьезные повреждения от огня и воды, здание стало непригодным для жизни.