Прокурору по делам Навального предоставили госохрану

Причина, по которой прокурору Екатерине Фроловой предоставлена личная охрана, не называются, пишет Newsru. 2 февраля охранники сопровождали ее на заседание Симоновского суда Москвы, где рассматривался вопрос о замене Навальному условного срока реальным по делу "Ив Роше". Суд удовлетворил требование ФСИН и приговорил политика к 3,5 года в колонии общего режима.

После этого заседания неизвестные опубликовали в открытом доступе личные данные Фроловой, включая номер телефона и адрес. На заседании в Бабушкинском суде по делу о клевете против ветерана Великой Отечественной войны 5 февраля прокурора также сопровождали люди в штатском.

Екатерина Фролова работает в уголовно-судебном управлении прокуратуры Москвы. Ранее она занимала должность старшего помощника прокурора по Центральному административному округу столицы РФ.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров сообщил о блокировке каналов, которые публиковали личные данные протестующих, а также судей, прокуроров, правоохранителей, журналистов и медиа-менеджеров.

Слушания по делу о клевете после выступления нескольких свидетелей и потерпевшего, 95-летнего Игната Артеменко, по просьбе гособвинителя отложили до 12 февраля "в связи с окончанием рабочего дня". Заседание постоянно прерывалось из-за технических проблем, свидетели путались в показаниях, между участниками процесса вспыхивали перепалки.