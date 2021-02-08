Пн, 8.02.2021
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Март Хельме
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  • В Вильянди на пешеходном переходе сбили 35-летнюю женщину
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Фото ⟩ В Вильянди на пешеходном переходе сбили 35-летнюю женщину

В воскресенье в 14:13 на регулируемом пешеходном переходе, расположенном возле дома на Таллиннской улице, 31 в Вильянди, произошло ДТП.

Как пишет Sakala, 30-летняя женщина на автомобиле Audi Q7 выехала на запрещающий сигнал светофора на зебру, не уступив дорогу 35-летней женщине.

Пострадавшую доставили в Вильяндискую больницу.

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