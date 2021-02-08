В ЮАР отложили вакцинацию препаратом AstraZeneca

Ученые Оксфорда и университета Витватерсранда в Йоханнесбурге в ходе еще не прошедшего рецензирование клинического испытания с участием более 2 тысяч человек выяснили, что две прививки AstraZeneca почти не защищают от заражения южноафриканским вариантом коронавируса, а также не дают защиту при легком и умеренном течении болезни, вызванной данным штаммом.
Профессор Шабир Мадхи, возглавлявший исследование, отметил, что оно не смогло продемонстрировать эффективность вакцины против более серьезных случаев заболевания, поскольку средний возраст участников испытаний составлял 31 год. Таким образом, они не представляли категорию, наиболее подверженную риску тяжелого течения болезни.
О совместном исследовании южноафриканских и британских ученых, ранее написала газета Financial Times. В AstraZeneca, комментируя эти данные, отметили, что исследование носило выборочный характер, имело небольшой масштаб, а его участники были преимущественно молодыми здоровыми людьми. В связи с этим в компании сочли, что оно не может должным образом свидетельствовать об эффективности вакцины против штамма из ЮАР, передает РБК.
ЮАР получила 1 млн доз препарата AstraZeneca и должна была начать вакцинацию на этой неделе. Министр здравоохранения республики сообщил, что населению предложат вакцины производства Johnson & Johnson и Pfizer. Профессор Шабир Мадхи, комментируя данные об эффективности вакцины AstraZeneca против южноафриканского штамма, заявил, что настало время «пересмотреть ожидания в отношении вакцин от COVID-19». При этом он считает, что отказаться от уже поставленных в республику доз AstraZeneca было бы опрометчиво.