В ЮАР отложили вакцинацию препаратом AstraZeneca

Ученые Оксфорда и университета Витватерсранда в Йоханнесбурге в ходе еще не прошедшего рецензирование клинического испытания с участием более 2 тысяч человек выяснили, что две прививки AstraZeneca почти не защищают от заражения южноафриканским вариантом коронавируса, а также не дают защиту при легком и умеренном течении болезни, вызванной данным штаммом.

Профессор Шабир Мадхи, возглавлявший исследование, отметил, что оно не смогло продемонстрировать эффективность вакцины против более серьезных случаев заболевания, поскольку средний возраст участников испытаний составлял 31 год. Таким образом, они не представляли категорию, наиболее подверженную риску тяжелого течения болезни.

О совместном исследовании южноафриканских и британских ученых, ранее написала газета Financial Times. В AstraZeneca, комментируя эти данные, отметили, что исследование носило выборочный характер, имело небольшой масштаб, а его участники были преимущественно молодыми здоровыми людьми. В связи с этим в компании сочли, что оно не может должным образом свидетельствовать об эффективности вакцины против штамма из ЮАР, передает РБК.